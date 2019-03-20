CHP'de Hesaplaşma Sürüyor! Muharrem İnce Hazırlık Yapıyor

24 Haziran'ın ardından CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin partisinden yüzde 8 daha fazla oy almasının ardından İnce ve taraftarları yönetim değişikliği amacıyla olağanüstü kurultay sürecini başlatmıştı. Genel Merkez yönetimi de toplanan imzaların yeterli olmadığını iddia ederek olağanüstü kurultayı engellemişti.

KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI KOLLAR SIVANDI

Bunun üzerine muhalifler yaklaşan yerel seçimi de dikkate alarak olağanüstü kurultay taleplerini rafa kaldırmışlardı. Ancak partinin tespit ettiği belediye başkan adayları ve bu süreçte ekarte edilen isimler muhalifleri yeniden kamçıladı. Bu çerçevede 1 Nisan sonrasına ilişkin hazırlıklar da yoğunlaştı. 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce de kolları sıvadı.

ÖRGÜTLE BULUŞUYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre; muhalif kanat İnce önderliğinde yerel seçim sürecinde sahaya inerek halkla buluşuyor. İnce'ye, muhalif isimlerden Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş da eşlik ediyor. 81 ili dolaşmayı planlayan İnce ve ekibi gittikleri illerde parti örgütüyle de buluşuyor, başkan adaylarına destek programları düzenliyor.

31 MART SONRASI DÜĞMEYE BASILACAK

Kulislerde, İnce ve ekibinin bu gezileri seçim sonrası yeniden olağanüstü kurultay çağrılarının yapılacağı şeklinde değerlendiriliyor. Muhaliflerin 1 Nisan ve sonrası süreçte olağanüstü kurultay taleplerini sandıklardan çıkacak sonuca göre yeniden dile getireceği ifade ediliyor.