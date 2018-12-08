CHP'de İstanbul İçin İsmi Geçen Ekrem İmamoğlu Aday Gibi Konuştu: İstanbul'da Beylikdüzü Modelini Uygulayacağız

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağına kesin gözüyle bakılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin 39 ilçe başkanı ile bir araya geldi. İmamoğlu'nun toplantıda "Beylikdüzü modelini İstanbul genelinde uygulayacağız" dediği öğrenildi.

'HERKESİN BİR ARAYA GELMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIM'

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde ilçe başkanları ile basına kapalı olarak görüşen İmamoğlu'nun adaylık sürecine ilişkin bilgi verdiği öğrenildi. İmamoğlu'nun konuşmasında, "Partinin resmi kurulları adayı açıklayana kadar herkesin bir araya gelmesi için çaba harcayacağım. Sizlerin fikirleri de benim açımdan önemli" dediği belirtildi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

'ADAY POZİSYONUNDA KONUŞMA YAPTI'

Cuhmuriyet'te yer alan habere göre, toplantıya katılan ilçe başkanları da İmamoğlu'nun konuşmalarında adaylığa hazır olduğunu gördüklerini belirterek, "Aday adayı durumundan ziyade aday pozisyonunda konuşmalar yaptı" dediler. Toplantıda İmamoğlu'nun İstanbul'da Beylikdüzü modelini uygulayacağını söylediğini ve "Burada her inanç kesimine ve düşünceye eşit hizmet verdik. Aynı modeli İstanbul'da uygulamamız başarıyı getirecektir" sözleriyle adaylığa sıcak baktığını gösterdiğini söylediler.