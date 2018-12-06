CHP'de İstanbul İçin Konuşulan Ekrem İmamoğlu, Kendisi İçin "Kesinleşti" Denen Tweet'i Beğendi

Yerel seçim için aday belirleme süreci devam eden CHP'de İstanbul için Ekrem İmamoğlu ismi üzerinde karar kılındığı iddia edildi. Gazeteci Osman Diyadin, haberi attığı tweet'le sosyal medyadan duyururken, İmamoğlu'nun bu tweeti beğenmesi dikkat çekti.

"CHP'NİN İSTANBUL ADAYI KESİNLEŞTİ"

CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı adaylığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isminin kesinleştiği iddia edildi. İmamoğlu, dün gazeteci Osman Diyadin'in kendisi için "CHP'nin İstanbul adayı olduğu kesinleşti" dediği paylaşımını beğendi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

KILIÇDAROĞLU: HAZIR OL

Diyadin, şu paylaşımı yapmıştı:

"İstanbul'da CHP'nin Büyükşehir adayı an itibarı ile kesinleşti. Banko yani. Kılıçdaroğlu 'Hazır ol' dedi. O seçim kampanyası için kolları sıvamaya başladı. O isim; Kısa zamanda büyük işlere imza attığı söylenen Beylikdüzü'nün Trabzonlu Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu."