CHP'de İstanbul İçin Oğuz Kaan Salıcı'nın İsmi Gündeme Geldi

CHP, İstanbul adayını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Genel Merkez'in kulislerde konuşulan Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu, Gürsel Tekin ve Fikri Sağlar isimlerinin aksine adaylık için Oğuz Kaan Salıcı'yı gündeme aldığı belirtiliyor.

ADAYLAR 6 ARALIK'TAN SONRA AÇIKLANACAK

1 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde AK Parti aday belirleme süreci tamamlanırken CHP'de ise yeni adaylar 6 Aralık'taki Parti Meclisi sonrasında açıklanacak. Aday belirlemek için bir yandan İYİ Parti ile temasını sürdüren Genel Merkez, diğer yandan parti içi yükselen sesleri dikkate alıyor.

Oğuz Kaan Salıcı...

İSTANBUL İÇİN SÜRPRİZ İSİM GÜNDEME GELDİ

Bir an önce özellikle Ankara ve İstanbul adayını netleştirmek isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkent'te Mansur Yavaş ismi için İYİ Parti ile görüşmelerini sürdürürken İstanbul adaylığı için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

"BUNLAR KESİN BİLGİLER"

CHP'nin İstanbuk Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için son kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Nagehan Alçı, Habertürk'teki yazısında "Tam yazımın ortasındaydım ki, telefonum çaldı. Hattın diğer ucunda çok tecrübeli ve önemli bir isim. CHP'nin ağır toplarından. 'Kulislerini dikkatle takip ediyorum. Çok doğru bilgiler alıyorsun. Kaynakların belli ki sağlam. Ben de bazı şeyler söyleyeyim. Ancak yazdıklarına bir iki noktada da itirazım var. Sana son durumu aktarayım. Bunlar kesin bilgiler' dedi." ifadelerine yer verdi.

"BAKARSIN OĞUZ KAAN SALICI ÇIKAR"

CHP'nin İstanbul adaylığı için ismi geçen Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu, Gürsel Tekin ve Fikri Sağlar'dan hiçbirinin aday gösterilmeyeceğini hatta Kılıçdaroğlu'nun bir sürpriz yapacağını belirten Alçı, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı; Kaynağım 'Bunların hiçbiri olmayıp, bir sürpriz çıkarsa şaşırmam' dedi. 'Kim olabilir o sürpriz?' diye sorunca da " Kemal Bey'in arayışı sürüyor. Dikkatini çekerim dün İYİ Parti ile görüşmelerden Bülent Tezcan'ı aldı, yerine Oğuz Kaan Salıcı'yı koydu. Salıcı, İstanbul'u iyi bilen ve teşkilatların sevdiği isimdir. Bakarsın o çıkar' dedi."