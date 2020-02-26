CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk rakibi Aytuğ Atıcı oldu

CHP'de 28-29 Mart'ta yapılacak Olağan Genel Kurultay'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi olacak ilk isim belli oldu. CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı aday olacağını duyurdu. Muharrem İnce ise şu anda sessizliğini koruyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mart ayı yaklaşılırken kongre heyecanı iyiden iyiye artmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha aday olacağı Olağan Genel Kurul'da CHP'liler adaylıklarını açıklamaya başladı.

İLK ADAY AYTUĞ ATICI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkacak ilk rakip belli oldu. CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Hürriyet'e yaptığı açıklamada Olağan Genel Kurul'da aday olacağını açıkladı. Atıcı, CHP Mersin İl Başkanlığı'nda yapacağı basın toplantısıyla adaylığını duyuracak.

MUHARREM İNCE'DEN SES YOK

Öte yandan daha önce 2 kez Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultaylarda rakip olan Muharrem İnce cephesinden bir ses yok. İnce, sessizliğini korurken kulislerde Selin Sayek Böke'yle birlikte bir hazırlık içinde olduğu konuşuluyor. CHP'de adaylık için adı geçen diğer isimler ise; Fikri Sağlar, Umut Oran, İlhan Cihaner.

AYTUĞ ATICI KİMDİR?

23 Kasım 1964'te Adana'da doğdu.

Tıp Doktoru, Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede çocuk sağlığı ve hastalıkları ile neonatoloji uzmanlığını aldı.1996'da doçent oldu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesine atandı ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesini kurdu. 2003'te profesör oldu. Aynı üniversitede Başhekimlik, Dekan Yardımcılığı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu Müdürlüğü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı, Neonatoloji Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Mersin Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği, Gebe Eğitim Merkezi Kuruculuğu, Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu Üyelikleri ile Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Mesleki ve sosyal alanda birçok derneğin yöneticiliğinde bulundu. Çalıştığı alanda 13 kitabın editörüdür. Yayınlanmış çok sayıda Türkçe ve İngilizce makalesi bulunmaktadır.

12 Haziran 2011'de 24. Dönem CHP Mersin Milletvekili olarak TBMM'ye seçildi. TBMM Dışişleri, Sağlık-Aile-Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarında çalıştı. Ayrıca Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu ve Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu üyeliklerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Bingöl İli Gönüllü Milletvekilliğini üstlendi, 7 Haziran 2015 tarihinde 25. Dönem ve 1 Kasım 2015 tarihinde 26. Dönem CHP Mersin Milletvekili olarak yeniden TBMM'ye seçildi. Nükleer Savaşa Karşı Uluslararası Doktorlar (IPPNW) ve Nükleer Silahsızlanma için Parlamenterler Birliği (PNND) Konsey üyesidir.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilen Atıcı, evli ve 2 çocuk babasıdır.