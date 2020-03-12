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CHP'de kurultay kararını MYK verecek

CHP Parti Meclisi (PM), 37'nci Olağan Kurultay ile ilgili çalışmaları yürütmek ve 'erteleme' dahil gerekli kararları almak için Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) yetki verdi.

12.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:11
CHP'de kurultay kararını MYK verecek

CHP Parti Meclisi (PM), 37'nci Olağan Kurultay ile ilgili çalışmaları yürütmek ve 'erteleme' dahil gerekli kararları almak için Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) yetki verdi.

CHP PM Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantıda, 28-29 Mart'ta yapılacak 37'nci Olağan Kurultay ve koronavirüs konusu ele alındı. Toplantıda Enfeksiyon Uzmanı ve PM üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer de koronavirüsle ilgili sunum yaptı.PM, 37'nci Olağan Kurultay ile ilgili çalışmaları yürütmek ve erteleme dahil gerekli kararları almak için MYK'ye yetki verdi. MYK, kurultay ile ilgili 'erteleme' ve 'seyircisiz yapılma' gibi kararları gelişmelere göre verecek. Pazartesi günü toplanması beklenen MYK'nın, kurultayın kesin tarihini belirleyeceği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, CHP Parti Meclisi, Politika

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