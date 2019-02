CHP'de Olağanüstü Pm Talebi Geri Çekildi

Kaynak: AA

CHP'de 12 Parti Meclisi (PM) üyesi, partinin İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi için PM'nin olağanüstü toplantıya çağırılması talebini geri çekti.Partinin İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi ve PM'nin Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) verdiği yetki devri sonrası yaşananların tartışılması amacıyla 12 PM üyesi, 16 Şubat'ta olağanüstü PM çağrısı yaptı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Şubat tarihinde parti genel merkezine ulaşan olağanüstü PM talebini değerlendirmeye alarak, üyeleri 23 Şubat'ta olağanüstü toplantıya çağırdı. Ancak bugün çağrı talebinde bulunan 12 üye, söz konusu taleplerinin aday listelerinin sunulması nedeniyle "gündemsiz" kaldığını belirterek, çağrılarını geri çekti.Çağrı heyeti adına yapılan açıklamada, söz konusu çağrının CHP o¨rgu¨tu¨nün ve sec¸menlerin talep ve rahatsızlıklarının demokratik arac¸larla ve dogˆru zamanda degˆerlendirilmesini o¨nemseyen bir anlayıs¸ın sonucu olduğu vurgulandı.CHP'nin katılımcı, c¸ogˆulcu demokrasi gelenegˆi ve kurucu degˆerlerinin de bu anlayıs¸ı zorunlu kıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Ancak ne yazık ki YSK takvimini ve parti tu¨zu¨gˆu¨mu¨zu¨ de go¨z o¨nu¨ne alarak yaptıgˆımız uyarıların hepsi go¨z ardı edilmis¸, dilekc¸emizin genel merkezimize ulas¸tıgˆı andan itibaren, so¨z konusu toplantı ic¸in yeterli zaman olmasına ragˆmen, olagˆanu¨stu¨ PM toplantısı, aday listelerinin tesliminden ve hatta itiraz su¨resinin bile bitiminden sonraki bir tarihe konulmus¸tur. Yas¸anılan bu durumla, ne yazık ki o¨rgu¨tu¨mu¨zu¨n ve CHP'ye go¨nu¨l veren milyonların sesini duymaya ve bu sesle ortaklas¸arak partimizin gu¨cu¨nu¨ ve bas¸arısını artırmaya do¨nu¨k bir fırsatın kac¸ırılmıs¸ oldugˆu ac¸ıktır. Ancak Genel Merkezimiz tercihini bu yo¨nde kullanmıs¸tır.Gelinen noktada, kasıtlı olarak gu¨ndemsiz bırakılan Parti Meclisimizin toplanması, anlamını, faydasını ve gerekliligˆini yitirmis¸tir. Bu s¸artlar altında faydasını yitirmis¸, gu¨ndemi ortadan kaldırılmıs¸ bir PM toplantısı yapmanın, dogˆası geregˆi anlamı olmayacagˆı gerekc¸esiyle olagˆanu¨stu¨ toplantı talebimizi geri c¸ekiyoruz. Her zaman oldugˆu gibi bundan sonra da, partimizin tu¨m adaylarının sec¸imlerde en iyi sonucu alabilmesi ic¸in sahada ve her alanda hep birlikte, omuz omuza mu¨cadele etmeye devam edecegˆiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."CHP'de PM'nin olağanüstü toplanması talebiyle imza veren PM üyeleri şu isimlerden oluşmuştu:"Ali Şeker, Mehmet Ali Çelebi, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın, Ekrem Kerem Oktay, Yaşar Seyman, Müslim Sarı, Hakkı Süha Okay, Haluk Pekşen, Erdal Aksünger ve Gaye Usluer."