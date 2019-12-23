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CHP'de Pamukkale İlçe Başkanlığına Arda Arpacı seçildi

CHP Pamukkale 3. Olağan İlçe Kongresi'nde başkanlığa Arda Arpacı getirildi.

23.12.2019 01:08 | Son Güncelleme: 23.12.2019 01:08 CHP'de Pamukkale İlçe Başkanlığına Arda Arpacı seçildi
CHP 3. Olağan İlçe Kongresi'nde başkanlığa Arda Arpacı getirildi.
Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki kongrede divan başkanlığını CHP İzmir Atilla Sertel yaptı.
İlçe başkanlığı için mevcut başkan Osman Tabu aday olmazken Arda Arpacı, Hasan Alkan ve Savaş Akman yarıştı.
Kayıtlı 417 delegeden 401'inin oy kullandığı genel kurulda, Arpacı 193 oyla ilçe başkanı seçilirken, Alkan 115, Akman ise 93 oy aldı.
CHP Milletvekili Sertel, kongrenin ülkeye ve partiye hayırlı olmasını temenni ederek önceki başkan Tabu ve yönetimine bugüne kadar yaptığı çalışmaları için teşekkür etti.
Kongreye CHP İl Başkanı Mahir Akbaba, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı da katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Pamukkale, Politika

Kaynak: AA

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