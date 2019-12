CHP'de 'rüşvet' tartışması

Eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün, "Mansur Yavaş'ın iddiaları önceki belediye yönetiminde parsel parsel arsa satışı yoluyla imar rantı yapmakla suçlamış, bu şekilde elinde 80 dosya bulunduğunu ve bu rantın 30 katrilyon olduğunu söyledi. Ben de izledim. Benim dosyamı paylaştı. Ne rantçılığım kaldı ne fazla inşaatçılığım kaldı. Mansur Yavaş'a bir çağrım var. Lütfen geri kalan 79 dosyayı aç bakalım neler var" dedi.Eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün, Ankara'daki 25 milyonluk rüşvet tartışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Aygün, hakkındaki iddiaları da reddetti.Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın şahsı ve inşaatı hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu ifade eden Aygün, "Mansur Yavaş'ın iddiaları önceki belediye yönetiminde parsel parsel arsa satışı yoluyla imar rantı yapmakla suçlamış bu şekilde elinde 80 dosya bulunduğunu ve bu rantın 30 katrilyon olduğunu söyledi. Ben de izledim. Benim dosyamı paylaştı. Ne rantçılığım kaldı ne fazla inşaatçılığım kaldı. Mansur Yavaş'a bir çağrım var. Lütfen geri kalan 79 dosyayı aç bakalım neler var. Bu 30 katrilyonu benim hesabımı yaptığın gibi 950 trilyon ranttan yaptıysan vay bu belediyenin haline. Böyle bir siyasetçi; yazık olur Ankara'ya diye düşünüyorum. Öyle bir laf attı ki ortaya insanlar Ankara'da hangi proje mühürlenecek, hangi devasa şirket zarara sokulacak; herkes onun peşine düşmüş vaziyette. Son 2 ayda resmi kayıtlarım mevcuttur. Ben MASAK incelemesinden geçmiş bir insanım. Ekim ayında 12-13 tane daire sattım. Kasım ayında yine bir o kadar daire sattım. Faizler indi, vadeler 10 yıl uzadı. Tam piyasalar düzeldi ki böyle bir iddianın ortaya atılması, Mimarlar Odası denen kurumun önüne gelene dava açması, özel sektöre dava açması. Şu anda müşterilerin büyük bir çoğunluğunun inşaat almaya gittiği zaman sorduğu soru şu: 'burada mahkemelik durum var mı, mimar odasının açtığı davalar var mı?' Sorulan soru bu" diye konuştu."79 İNŞAATI NE ZAMAN MÜHÜRLEYECEK?"Ankara'da Mimarlar Odasının açmış olduğu 500'e yakın dava olduğunu belirten Aygün, "Açılmayan şantiye yok. Mimarlar Odası bazı projelerle uğraşmadığını o çok ayrı bir dosya. Sayın Yavaş, bu 79 projeyi açıklamak durumunda. 79 inşaatı ne zaman mühürleyecek? Acaba yine bir okul pazarlığı var mı onu da bilmiyorum ama benim başıma geldi. Ben hakkımı her zaman aramışımdır. Yapmam gerekeni yaptım ve başvurdum. Diyor ki inşaatın yapıldığı arsa 20 bin metrekare. Cahil adam, bu arsanın 9 bin 360 metresi Togo ailesine ait, geri kalan 2 bin 772 metresi yarısı bin 361 metresi bana ait, geri kalan ortağı olduğum şirkete ait. Zamanla Eskişehir Yolu gelişti. Burada fabrika arsası vardı. Türkiye artık büyüyor, burada da ayakkabı fabrikası olmayacağı için Togo ailesi bana müracaat etti 'senin arkada 2 bin 722 metre de yerin var birleştirelim' dedi. Mansur diyor ya gidiyorlar köylünün arsasını alıyorlar, orada 100 daire yapılıyor, 100 daireyi bin daireye çıkartıyorlar. Böyle bir belge de varsa lütfen bunu da Mansur Yavaş çıkarsın" şeklinde konuştu."BÜTÜN ANKARA'DAKİ İŞ ALEMİ, MÜTEAHHİTLER ŞU AN ZAN ALTINDA"Ankara'daki iş alemi ve müteahhitlerin şu an zan altında olduğunu aktaran Aygün, "Arsa 12 bin 82 metredir. Mansur Bey'in dediği gibi 20 bin metrekare bir arsa değildir. Dersine her zaman olduğu gibi çalışmıyor. Bunun 2 bin 722 metresi şahsıma aittir, arsa da 20 bin metre değildir. İki arsayı birleştirdik sanayi arsası olamaz burası, ticari kullanım alan olarak düzenlenmesi gerekiyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çıkartılan yönetmeliğin 20'inci maddesine uygun olarak plan değişikliği yaptık ve yaparken de kentsel alt yapı etki değerlendirme raporu hazırladık. Birçok inşaatta bu rapor yoktur. Bunu yaparken dedik ki burası fabrika arsası emsali 1.5, bizim hakkımızı verin dedik. Bu caddenin ortalaması 2.55 ben de 2.5 olarak müracaat ettim. Biz 2.5 istedik, o zamanki belediye başkanımız bunu reddetti ve emsali 2.1'e indirdi. Melih Gökçek bunu vermedi. Tamam dedim yapacağım bir şey yok dedim ve belediyeye 2.1 üzerinden başvurdum. İkinci olarak Mansur Yavaş, ben ona diyorum ki, 'benden rüşvet istediler, irtikapa girer bu, savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum' O da bana diyor ki, 'Sinan Aygun FETÖ'cü. Sen buna cevap ver bir" ifadelerini kullandı.(Neşra Durmaz - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)