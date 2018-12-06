CHP'de Seçim Hareketliliği Sürüyor! Mansur Yavaş, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Randevu İstedi

CNN TÜRK'te yayınlanan Gece Görüşü programında açıklamalarda bulunan gazeteci Hande Fırat, "Hem İYİ Parti hem de CHP bu işbirliğinin bu hafta başına kadar netleşeceğini söylüyor. Cumartesi günü Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi bekleniyor. Özellikle CHP'li üst düzey isimlerden aldığımız bilgiler bu yönde. En merak edilen isimlerden birisi Mansur Yavaş da CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etti." dedi.

"ANKETİ YAPTIRIP BİRAN ÖNCE SONUCA GİTMEK GEREKİYOR"

Programın konuklarından gazeteci Gürkan Hacır ise Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmede, Yavaş'ın kendisine "Benim bugünkü açıklamam net. Anketi yaptırım bir an önce sonuca gitmek gerekiyor. Yoksa yıpranma devam edecek. Partiler ve aday yönünden." dediğini ve yaptırdığı anketlerde mevcut adayların 12 puan önünde ipi göğüsleyeceğini söylediğini aktardı.

"RANDEVU TALEP ETTİM CEVAP BEKLİYORUM"

Habertürk'e konuşan Mansur Yavaş, "Liderler bir an önce karar vermeli. Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettim cevap bekliyorum." dedi. Görüşmenin Cumartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.