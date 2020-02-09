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CHP'de Ümit Özer güven tazeledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı için yapılan 37. Olağan Kongre'de mevcut İl Başkanı Ümit Özer güven tazeleyerek yeniden İl Başkanı seçildi.

09.02.2020 21:05 | Son Güncelleme: 09.02.2020 21:06CHP'de Ümit Özer güven tazeledi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı için yapılan 37. Olağan Kongre'de mevcut İl Başkanı Ümit Özer güven tazeleyerek yeniden İl Başkanı seçildi.

Bugün Kayseri İl Kültür Merkezinde Düzenlenen CHP Kayseri İl Başkanlığı 37. Kongresi'nde mavi liste ile yeniden il başkanı adayı olarak seçime giren mevcut İl Başkanı Ümit Özer, kırmızı liste ile seçime giren rakibi Avukat Mustafa Aslan'ı 34 oy farkla geride bırakarak yeniden CHP Kayseri İl Başkanı seçildi.

Blok liste ile girilen seçim sonucunda mavi listede yer alan Ümit Özer 237 oy, Kırmızı liste ile yer alan Mustafa Aslan ise 203 oy aldı. - KAYSERİ

Cumhuriyet Halk Partisi, Ümit Özer, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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