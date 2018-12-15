CHP'de Üyeler Sandığa Gitti

Bilecik
'te, Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) İl Genel Meclis üyelerinin sıralamasının belirleneceği ön yoklama başladı.
31 Mart 2019 günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi öncesi CHP Bilecik merkez İl Genel Meclis üyelerinin sıralamasının belirleneceği ön yoklaması başladı. Sabah
08.00'da partinin il başkanlığı binasında başlayan ön yoklamaya katılımın fazla oldu. Bin 261 üyenin oy kullanacağı ön yoklama saat 18: 00 itibari ile sona ererken, sayım ilk başkanlığı binasında yapılacak.
Öte yandan Bilecik merkezin 5 il genel meclis üyesi çıkaracağı 31 mart seçimlerden CHP'den 6 aday adayı başvuru yapmıştı. Birinin sıralamaya giremeyeceği ön yoklamada gazeteci Erhan Toka, İlyas Dirik ve Zafer Kurnaz, İsmail Şahin
, Janrat Karaahmet ve Hikmet Turan ilk 5'e girmek için yarışıyor. - BİLECİK
Bilecik,Cumhuriyet Halk Partisi
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:54