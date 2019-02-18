CHP'de Yeni Kriz! Çaycuma Adayı Rest Çekti, Şahinbey Adayı Çekildi

Türkiye yerel seçime doğru giderken Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) aday krizi dinmiyor. CHP'de Zonguldak Çaycuma Belediye Başkan Adayı Bülent Kantarcı, "Mevcut ilçe yönetimiyle seçime girmem söz konusu değildir" derken, CHP Şahinbey Belediye Başkan adayı Sezgin Sönmez adaylıktan çekildi.

31 Mart yerel seçimleri için kesin aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimine kısa süre kala CHP'nin Çaycuma ve Şahinbey belediye başkan adayları ilçe yönetimleriyle tartışma yaşadı.

LİSTENİN ONAYLANMAMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, belediye meclis üyesi listesinin onaylanmamasına tepki gösterdi.

Listeyle ilgili açıklamada bulunan başkan Kantarcı, 15 Şubat 2019 tarihinde seçilebilecek sıralardaki meclis adaylarını CHP Çaycuma İlçe Başkanı Tuncay Akyol ile belirlediklerini ifade ederek, "16 Şubat 2019 tarihince ilçe başkanımız Akyol, listenin yönetim kurulu tarafından reddedildiğini tebliğ etti. Bu durumda mevcut CHP ilçe yönetimi ile seçime girmem söz konusu değildir" dedi.

SÖNMEZ: ÖRGÜTTEN ENERJİ ALAMADIM

Gaziantep'te ise CHP'nin Şahinbey Belediye Başkan adayı Sezgin Sönmez adaylıktan çekildi. Sönmez, çalışma arkadaşlarından, örgütten enerji alamadığını, enerji düşüklüğü gördüğünü belirtti. Bunun partisine zarar verebileceğini düşündüğünü dile getiren Sönmez, bu nedenle adaylıktan çekildiğini belirtti.

YARIN SON

Sönmez'in, adaylıktan çekilmesinin ardından CHP'nin Şahinbey'de kimi aday göstereceği merak konusu. CHP'nin yeni adayı yarına kadar belirleyip, İl seçim Kuruluna listeyi teslim etmesi gerekiyor.