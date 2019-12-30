Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, CHP'deki 'rüşvet' tartışmasıyla ilgili açıklama yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında rüşvet iddialarında bulunan ve hakkında disiplin soruşturması başlatılan eski CHP'li vekil Sinan Aygün, CHP'den istifa etti. CHP'deki büyük tartışmalara yol açan rüşvet iddialarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman açıklama yaptı.

Kocaman, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP'li Sinan Aygün arasındaki "rüşvet" tartışmasına ilişkin ise, "Karşılıklı suç duyuruları var ve hepsiyle ilgili soruşturma açıldı. İlgili savcılar çalışmalarını yapıyor" dedi.

FETÖ İLE MÜCADELE

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "FETÖ/PDY ile mücadelede çok ciddi mesafe kat edildi. Bu örgütün yüzde yüz temizlendiğini kimse söyleyemez ancak örgütün operasyonel gücü kalmadığını söyleyebiliriz. Ancak bu örgütle mücadelede kesinlikle zafiyete düşmemek gerekir. Ankesör soruşturması kapsamında 6 bin 906 kişi hakkında soruşturma açıldı. 2 bin 765 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bin 107 kişi tutuklandı. 754 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı." açıklamasında bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman

CHP'DE RÜŞVET TARTIŞMALARI

Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatın 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda ortaya attığı iddiaları araştırmak üzere İçişleri Bakanlığınca bir mülkiye müfettişi görevlendirilmişti.

Aygün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yavaş ve ekibinin, Mimarlar Odasına açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde inşaatını yıkacakları tehdidiyle karşılaştığını iddia etmişti. Aygün, istenen parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü öne sürmüştü.

Aygün'ün iddialarına yanıt olarak belediyeden yapılan açıklamada, bölge idare mahkemesi kararının yerine getirilmesinin bir suç olarak gösterilmeye çalışıldığı belirtilmişti. "Togo Kuleleri"nde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016'daki imar değişikliğinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, mahkeme kararında "Togo Kulelerine sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğunun tespit edildiğinin" kaydedildiği ifade edilmişti.

"GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE..."

Hakkında disiplin soruşturması başlatılan Aygün, partiden istifa etme kararı aldı. Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Aygün dilekçesinde, "Gördüğüm lüzum üzerine CHP üyeliğinden istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.