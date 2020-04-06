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CHP'den 20 yaş altındaki gençlerin sokağa çıkmasını yasaklayan genelgeye ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, otoyollar ve köprüler için devletin firmalara ödeyeceği garanti bedellerinin, çalışmak zorunda olan ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş altındaki gençlere ödenmesini önerdi.

06.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:40
CHP'den 20 yaş altındaki gençlerin sokağa çıkmasını yasaklayan genelgeye ilişkin açıklama
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, otoyollar ve köprüler için devletin firmalara ödeyeceği garanti bedellerinin, çalışmak zorunda olan ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş altındaki gençlere ödenmesini önerdi.
Erkek, yazılı açıklamasında, geniş, yaygın ve etkin bir sokağa çıkma yasağı ve karantina ihtiyacı olduğuna, sorunun "evde kal" aşamasından "evde tut" aşamasına geçtiğine işaret etti. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından 20 yaş altı gençler için de aynı uygulamanın hayata geçirildiğini hatırlatan Erkek, "Yetersiz, evde tutulacak yurttaşlarımızın ekonomik sorunlarına çözüm olmamakla birlikte, alınması gereken bir karardı." değerlendirmesinde bulundu.
İktidarın, 20 yaş ve altında, çalışmak zorunda olanların geçimlerini sağlamak için hiçbir şey düşünmediğini savunan Erkek, şunları kaydetti:
"Sadece 2020 yılında otoyollarını ve köprüleri yapan firmalara, garanti adı altında, halkın cebinden alınan vergilerle 6 milyarların üzerinde para ödemek için gencecik çocuklarımız ve yakınları virüs salgınına açıkça maruz bırakılıyorlar. Firmalara ödenecek 6 milyar lira, 20 yaş ve altında çalışmak zorunda olduğu için sokağa çıkan gençlere ödensin, onlar da evinde tutulsun. Bu durum vicdanları yaraladığı gibi, eşitliğe de açıkça aykırıdır."
Erkek, 20 yaş ve altındakilere sokağa çıkma yasağı getiren genelge ile ardından düzenli bir işte çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçilerinin sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasını içeren ek genelge yayımlandığını hatırlattı.
"Madem karardan 1 günde geri adım atacaktınız, zamanında almadığınız sokağa çıkma yasağı kararını neden aldınız?" ifadelerini kullanan Erkek, yurttaşlarını evde tutarak hem onların hem de kamu sağlığını korumanın, evde kaldığı için işini geçici ya da kalıcı kaybedenlerin, ihtiyacı olanların insani koşullarda yaşamasını sağlayacak geliri ve desteği sağlamanın sosyal devletin gereği olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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