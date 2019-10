CHP'den 2020 yılı bütçesi değerlendirmesi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay , 2020 yılı bütçesinin, sihirli bir formülmüş gibi sunulduğunu savunarak, "Bütçe rakamları büyüdü ve trilyonu geçti ama vatandaşın ekmeği büyümüyor. Bütçenin içinde EYT'liler, enflasyona ezilen memur, işçi, traktörüne haciz gelen çiftçi, hastanelerine icra gelen tıp fakülteleri, yurt bulamayan öğrenciler, sokakta işsiz gezen gençlerimiz yok. Trilyonluk bütçede halka düşen vergi ve zam." ifadelerini kullandı.Altay, yaptığı yazılı açıklamada 2020 yılı bütçe teklifini değerlendirdi.Bütçe büyüklüğünün 1 trilyon 96 milyar TL olarak açıklandığını anımsatan Altay, tüm kamu yatırımları için ayrılan ödeneğin 88,5 milyar lirayla çok yetersiz kaldığını savundu.Altay, AK Parti'nin yanlış politikaları nedeniyle esnafın, sanayicinin, çiftçinin büyük sıkıntı içinde olduğunu, batık kredi miktarının her geçen gün arttığını ileri sürerek, "Kötü gidişin bir anda değişmesi mümkün değil. Kaldı ki AKP'nin bunu tersine çevirecek köklü adımlar attığını da görmüyoruz. Bütçe sihirli bir formülmüş gibi sunuluyor. Yandaş basına bakarsanız herkese bir 'müjde' var. Bütçe rakamları büyüdü ve trilyonu geçti ama vatandaşın ekmeği büyümüyor. Bütçenin içinde EYT'liler, enflasyona ezilen memur, işçi, traktörüne haciz gelen çiftçi, hastanelerine icra gelen tıp fakülteleri, yurt bulamayan öğrenciler, sokakta işsiz gezen gençlerimiz yok. Trilyonluk bütçede halka düşen vergi ve zam" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "milletin cebinden kuruş çıkmıyor" diye savunduğu şehir hastaneleri ile ulaştırma alanındaki Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin faturasının her geçen yıl arttığını öne süren Altay, KÖİ faturasının her yıl katlandığını iddia etti.Altay, 2019'da 9,8 milyar TL ayrılan KÖİ projeleri için 2020 yılı bütçesine konulan ödeneğin 18,9 milyar TL olduğuna işaret ederek, "Hani milletin cebinden kuruş çıkmıyordu. Sayın Erdoğan'a sormak lazım. Bu faturayı saray mı ödüyor?" diye sordu.Her yıl katlanan KÖİ faturasını, "sarayın değil milletin ödediğini", bu bütçenin kazananın, kar garantili iş yapan yandaş müteahhitler olduğunu savunan Altay, son yıllarda bütçede faiz ödemelerinin hızla arttığını belirtti.CHP Grup Başkanvekili Altay, şunları kaydetti:"2019'da devlet, topladığı her 100 liralık verginin 15,5 lirasını faiz olarak ödemek zorunda kaldı. Bundan birkaç yıl önce bu oran yüzde 10'a kadar düşmüştü. 2020 yılında ise devlet topladığı her 100 liralık verginin 17,7 lirasını faiz olarak rant kesimine aktaracak. 2020 yılında devlet, toplam 139 milyar lira faiz ödeyecek. Bu durum AKP'nin adaletten, hukuktan, insan haklarından uzaklaşmasının Türk halkına çıkardığı faturalardan biridir.Faize giderek daha çok para ödenmesi, sarayın saltanat düzeni içerisinde lüks ve şatafata dayalı hesapsız ve denetimsiz harcamalarının, geçim sıkıntısı içerisindeki halkın sırtına vergi ve faiz olarak yüklenmesinden başka bir şey değildir."