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CHP'den ABD ile harekat merkezinin Şanlıurfa'da kurulmasına tepki: Kim kimi kontrol edecek?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile kurulması planlanan güvenli bölgenin Müşterek Harekat Merkezi'nin Şanlıurfa'da yer almasına tepki gösterdi.

20.08.2019 18:29 CHP'den ABD ile harekat merkezinin Şanlıurfa'da kurulmasına tepki: Kim kimi kontrol edecek?
Cumuhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile kurulması planlanan güvenli bölgenin Müşterek Harekat Merkezi'nin Şanlıurfa'da yer almasına tepki gösterdi.

CHP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Öztrak, güvenli bölgeye ilişkin, "Yapılan bu müzakerelerle ilgili olarak Meclisimize hiçbir bilgi verilmiyor. Meclisimizin bunlardan haberi yok. ABD ile Türkiye arasında güvenlikli bölge işini koordine edecek merkez neden operasyon bölgesinde değil de Türkiye toprakları üzerinde kuruluyor? Kim kimi kontrol, kim kimi koordine edecek?" diye konuştu.
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Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Şanlıurfa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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