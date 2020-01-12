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CHP'den araştırma önergesi: 'FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılsın'

"Darbeye hazırlık aşamasında bazı siyasetçilerden çok açık bir şekilde destek almıştır" diyen CHP, Gülen hareketinin siyasi ayağının araştırılmasını talep etti.

12.01.2020 14:07 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:07CHP'den araştırma önergesi: 'FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılsın'
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gülen grubunun siyasi ayağının ortaya çıkarılması için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan araştırma önergesinde, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 da karşı karşıya kaldığı darbe girişiminin, Cumhuriyet tarihinin en vahim olaylarından biri olduğu belirtilerek, "FETÖ'nün" siyasi, ticari, askeri, yargı, emniyet ve diğer tüm ayaklarının açığa çıkarılmasının tarihsel bir görev olduğu söylendi.
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Cumhuriyet Halk Partisi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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