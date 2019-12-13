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CHP'den asgari ücret açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Asgari ücretli çalışanların aileleri de hesaba katıldığında, Türkiye'de 15 milyona yakın yurttaş anayasal bir hak olan adil ücret hakkından yararlanamamaktadır.

13.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:30CHP'den asgari ücret açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Asgari ücretli çalışanların aileleri de hesaba katıldığında, 'de 15 milyona yakın yurttaş anayasal bir hak olan adil ücret hakkından yararlanamamaktadır." ifadesini kullandı.
Ağbaba, yazılı açıklamasında, iktidar tarafından ekonomide büyüme oranlarının yükselişe geçtiği ve enflasyon ile mücadelede başarı elde edildiğinin söylendiğini belirtti.
İktidarın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 12 olarak açıklarken, gıdadan elektriğe tüm tüketim malzemelerine yüksek zamlar gelmeye devam ettiğini savunan Ağbaba, "7 milyon asgari ücretli çalışan ve aileleri ise 2020'de belirlenecek asgari ücretin insan onuruna yaraşır adil bir ücret hakkı talep ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Ağbaba, şunları kaydetti:
"Asgari ücretli çalışanların aileleri de hesaba katıldığında, Türkiye'de 15 milyona yakın yurttaş anayasal bir hak olan adil ücret hakkından yararlanamamaktadır. Kısacası Türkiye'de asgari ücret sorunu bir insan hakları sorunudur. Yaşanan artışlar bu bir yıllık süre içerisinde asgari ücretlinin mutfağındaki payı düşürmeye devam ediyor. 2019 Ocak ayında içinde bulunduğumuz aralık ayına geçen sürede asgari ücretlinin sofrasındaki et 5 kilo, tavuk 41 kilo, pirinç 50 kilo, zeytin 15 kilo azalırken çocuğuna aldığı süt 138 paket, içtiği çay ise 15 paket azalmıştır. İktidar yetkililerinin kırmızı etten diğer besin gıdalarına tüketim artışı olduğunu ve bunun da refah seviyesini artırdığını söylemesine rağmen, asgari ücretlinin sofrasındaki temel besin maddelerinde alım gücü son bir yıllık sürede azaldığı hem TÜİK verileri hem de güncel market fiyatlarınca ortaya çıkıyor. Kısacası milyonlarca asgari ücretli ve ailesi refah içerisinde değil, açlık sınırının altında yaşam savaşı veriyor."

Cumhuriyet Halk Partisi, Asgari Ücret, Veli Ağbaba, Türkiye, Politika

Kaynak: AA

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