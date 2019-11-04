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CHP'den askerlik teklifi: Erbaş ve erlerin askerlik süresince sigorta primleri devlet tarafından ödensin

CHP, erbaş ve erlerin askerlik süresi boyunca sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesini öngören kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu. Kanun teklifine göre, sigortalı sayılan er ve erbaşların sigorta primleri prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katı üzerinden ödenecek.

04.11.2019 17:01

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzalarını taşıyan erbaş ve erlerin askerlik süresince sigorta primlerinin tamamının devlet tarafından ödenmesini öngören kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

ASKERLİK GÖREVİ BOYUNCA SİGORTALI SAYILACAKLAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine hazırlanan, Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, askerlik görevini yerine getiren er ve erbaşlar, askerlik hizmetine girdikleri tarihten itibaren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre askerlik görevini yerine getirdikleri süre boyunca sigortalı sayılacaklar.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN ÖDENECEK

Sigortalı sayılan erbaş ve erlerin sigorta primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katı üzerinden Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı tarafından ödenecek.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ÖDENECEK

Askerlik hizmetini tamamlayanlardan İŞKUR'a şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettiren işsizlere, İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yer alan işsizlik ödeneği için çalışma ve prim ödeme sürelerine ilişkin şartlar aranmaksızın, askerlik hizmetinin tamamlandığı tarihten itibaren 6 ay süreyle prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katının yüzde 40'ı tutarında günlük işsizlik ödeneği ödenecek.

Teklife göre, her yıl ödenen işsizlik ödeneği miktarı, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından Kurumca yapılan bildirimden itibaren bir ay içinde Kuruma aktarılacak, askerlik görevini yürüten er ve erbaşlar da Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde sigortalı olarak tanımlanacak.

CHP'den askerlik teklifi: Erbaş ve erlerin askerlik süresince sigorta primleri devlet tarafından ödensin

Cumhuriyet Halk Partisi, Sigorta, Güncel

Kaynak: AA


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