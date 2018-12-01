CHP'den Balıkesir Manyas Belediye Başkan Adayı Tancan Barçın Kimdir?

2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den, Balıkesir Manyas Belediye Başkan adayı Tancan Barçın oldu.

TANCAN BARÇIN KİMDİR?

Barçın, 25 Temmuz 1955 Manyas Boğazpınar mahallesinde dünyaya geldi. İlkokulu Boğazpınar İlkokulunda tamamlamasının ardından ortaokul ve liseyi Manyas'da bitirdi. 1987 yılında Ankara ÜniversitesiVeterinerlik Fakültesi'nden mezun olarak Manyas'ta 30 yıl boyunca Serbest Veteriner olarak görev yaptı.

İLK SUNİ TOHUMLAMAYI YAPAN VETERİNERLERDEN

Türkiye'de Serbest Veteriner Hekim olarak ilk suni tohumlamayı yapan veteriner hekimlerden biri olan Tancan Barçın, evli ve 1 çocuk sahibidir. 2014 yerel seçimleri öncesi CHP 4 adayından birisi oldu ve yapılan anket çalışmalarında listeden birinci çıkarak CHP Manyas İlçe Başkanlığı'nın da uygun görmesi ile birlikte belediye başkanlığına aday oldu. Yapılan yerel seçimler sonucunda Manyas Belediye başkanı oldu. Tancan Barçın, 2019 Yerel Seçimlerinde de CHP'den Balıkesir Manyas Belediye Başkan adayı oldu.