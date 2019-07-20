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CHP'den Başkan Bozkurt'a hayırlı olsun ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir heyet İnönü Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Kadir Bozkurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

20.07.2019 11:40 CHP
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir heyet İnönü Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Kadir Bozkurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, İnönü İlçe Başkanı Hüseyin Demirci ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, makamında ziyaret ettikleri Başkan Bozkurt'a ve yeni oluşan Meclis üyelerine görevlerinde başarı dileklerinde bulundular.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, CHP heyetine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Kadir Bozkurt, Odunpazarı, İnönü, Güncel

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