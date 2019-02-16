CHP'den Bir İstifa Daha! Eski Belediye Başkanı DSP'nin Ankara Adayı Olacak

1999-2004 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanı olarak görev yapan Haydar Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin İyi Parti ve HDP ile ittifaka gitmesi parti içinde tepki toplamaya devam ediyor.

Haydar Yılmaz

DSP GENEL BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Haydar Yılmaz, DSP Genel Merkezi'nde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü. Ankara'dan aday olma konusundaki isteğini Aksakal'a iletti. Görüşmenin sonucunda CHP Çankaya eski Belediye Başkanı Haydar Yılmaz'ın DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanması bekleniyor.

Öte yandan DSP Genel Merkezi'nden de iddiaları teyit eden bir açıklama geldi. DSP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada "DSP Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal, eski Çankaya Belediye Başkanı Sayın Haydar Yılmaz'ı 18 Şubat 2019 Pazartesi günü saat: 11:00 de DSP Genel Merkezinde kabul edecektir.'' denildi.