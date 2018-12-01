CHP'den Bolu Mengen Belediye Başkan Adayı Tuhan Bulut Kimdir?

30 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den, Bolu Mengen Belediye Başkan adayı olarak Turhan Bulut gösterildi.

TURHAN BULUT KİMDİR?

Turhan Bulut, 1954 yılında Mengen'de dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Zonguldak'ta tamamlayıp,1979'da Gazi Eğitim Enstitüsünden Fen Bilgisi Öğretmeni olarak mezun oldu. Ankara'da öğrencilik yıllarında, arkadaş grubuyla Mengen Demokratik Kültür Derneğini kurdu ve derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. İlk kişisel karikatür sergisini de 1976 yılında Mengen'de açtı.

TURİZM SEKTÖRÜYLE İŞ HAYATINA GİRDİ

Turizm Sektörünün önemli firmalarından birinin Ankara Temsilciliğinde Ankara Koordinatörü olarak iş hayatına başladı. Mengen Kalkınma Vakfı Başkanlığı, Mengen Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği, Beşler Mahallesi Dayanışma Derneği ile Mengen Engelli ve Yaşlılar Derneği üyelikleri bulunuyor.

BOLU MENGEN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

2009 Yerel Seçimlerinde Ankara İl Genel Meclisi üyeliği yaptı. CHP Grup Başkan Vekilliğinin yanında Turizm Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Engellilere Hizmet Komisyonu üyeliklerinde bulundu. Avusturya, Almanya, İrlanda ve Hollanda da düzenlenen Yerel Yönetimler toplantılarına katıldı. 30 Mart 2014 Yerel Yönetimler Seçiminde CHP Mengen Belediye Başkanı seçildi. 2019 Yerel Seçimlerinde de CHP'den Bolu Mengen Belediye Başkan adayı oldu.