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CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor

CHP'nin yerel yönetim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere mobbing uyguladığını öne sürerek, "Belediyelerimizi başarısız gösterme algısı yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan bir kişiye yakışmıyor." dedi.

29.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:57

Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri konusundaki son açıklamalarına CHP'nin yerel yönetim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan yanıt geldi.

Torun, "Erdoğan istiyor ki oraları da ben yöneteyim. Kendi yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor ya kayyum atıyor" dedi.

"HEPSİ BİR ALGI YÖNETİMİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Tarafsız Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'e konuştu. Torun, Cumhurbaşkanı'nın, "İstanbul'da 3 ay gibi bir süre sonra, havalar böyle giderse, İstanbul susuzluğa doğru yürüyor. Benzer şey Ankara için de geçerli" sözlerine ilişkin şunları ifade etti:

"Hepsi bir algı yönetimi. Sonuçta kuraklık Türkiye'nin içinde bulunduğu bir durum ama İstanbul'un şu anda su sorunu yok. Bu kuraklık devam eder olağanüstü bir iklim yaşarız tehdit unsuru oluşur mu, oluşabilir ama şu anda İstanbul'un bir su sorunu yok. Oluşmuş yakın bir zamanda yok. Olmaması için de şu anda zaten bir sürü çözüm önerileri, bir sürü tedbirler geliştiriliyor, oluşturuluyor yani o anlamda.

"CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINDA OTURAN BİR KİŞİYE YAKIŞMIYOR"

Tamamen belediyelerimizi başarısız gösterme algısı. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan bir kişiye yakışmıyor. Böyle belediyelerle uğraşmak, arsa ile uğraşmak, arazi ile uğraşmak yakışmıyor. Erdoğan, eğer belediyeleri de yönetmek istiyorsa hepsini kaldırsın ortalıktan, tamamını Cumhurbaşkanlığı'ne bağlasın ama bunlar seçilmiş insanlar. Bunlar halkın iradesiyle göreve gelmiş insanlar.

"İSTİYOR Kİ ORALARI DA BEN YÖNETEYİM"

Bütçeleri ayrı, hizmetleri kanunla yasal sorumlulukları belli ama şimdi Erdoğan istiyor ki oraları da ben yöneteyim, oralarda da kendi yönetemediği yerlere de mobbing uyguluyor ya kayyum atıyor, ya da mobbing uyguluyor, bunu kabul etmemiz mümkün değil."

CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı, Politika, Güncel


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