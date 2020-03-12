CHP'den Dernekler Kanunu'nun 23. maddesinde yapılmak istenen düzenlemeye tepki
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu'na getirilen torba yasadaki 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 23. maddesinde yapılmak istenen değişikliğin örgütlenme özgürlüğüne darbe vuracağını savundu.
12.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:54
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu'na getirilen torba yasadaki 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 23. maddesinde yapılmak istenen değişikliğin örgütlenme özgürlüğüne darbe vuracağını savundu.
Ağbaba, yazılı açıklamasında, düzenlemenin yasalaşması halinde, dernek yönetimi ve denetim kuruluna seçilenlerin, dernek üyeliğine kabul edilenlerin ve üyeliği sona erenlere ait bilgilerin mülki idare amirliğine bir ay içerisinde bildirilme zorunluluğu getirileceğini belirtti.
İktidarın sürekli istişare süreçlerini önemsediğini söylemesine rağmen, tüm sivil toplum kuruluşlarını ilgilendiren böyle önemli bir yasa değişikliğinde istişare yapılmadığını ileri süren Ağbaba, "Ben yaptım oldu anlayışına son verilmeli, ilgili yasa değişikliği torba yasadan mutlaka çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Teklifin yasalaşması durumunda derneklerin, yaklaşık 12 milyon üyesini altı ay içinde bağlı bulundukları mülki idare amirliklerine bildirmek zorunda kalacaklarını değerlendiren Ağbaba, şunları kaydetti:
"Söz konusu teklif Anayasa'da temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmamasını düzenleyen 13'üncü maddesine, dernek kurma ve üye olmayı düzenleyen 33'üncü maddesine ve dernek ile sendikalara bilgi vermeden, izin almadan üye olmayı düzenleyen 51'inci maddesine açıkça aykırı nitelikler taşımaktadır. Toplumun sesi olan derneklerin seslerini kesmeye yönelik bir adımdır. Yapılmak istenen düzenleme fişlemeye yasal zemin hazırlamaktır. Üye olmak isteyen insanları derneklerden uzaklaştıracaktır. Açıkça sivil topluma vurulan bir darbedir."
Ağbaba, yazılı açıklamasında, düzenlemenin yasalaşması halinde, dernek yönetimi ve denetim kuruluna seçilenlerin, dernek üyeliğine kabul edilenlerin ve üyeliği sona erenlere ait bilgilerin mülki idare amirliğine bir ay içerisinde bildirilme zorunluluğu getirileceğini belirtti.
İktidarın sürekli istişare süreçlerini önemsediğini söylemesine rağmen, tüm sivil toplum kuruluşlarını ilgilendiren böyle önemli bir yasa değişikliğinde istişare yapılmadığını ileri süren Ağbaba, "Ben yaptım oldu anlayışına son verilmeli, ilgili yasa değişikliği torba yasadan mutlaka çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Teklifin yasalaşması durumunda derneklerin, yaklaşık 12 milyon üyesini altı ay içinde bağlı bulundukları mülki idare amirliklerine bildirmek zorunda kalacaklarını değerlendiren Ağbaba, şunları kaydetti:
"Söz konusu teklif Anayasa'da temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmamasını düzenleyen 13'üncü maddesine, dernek kurma ve üye olmayı düzenleyen 33'üncü maddesine ve dernek ile sendikalara bilgi vermeden, izin almadan üye olmayı düzenleyen 51'inci maddesine açıkça aykırı nitelikler taşımaktadır. Toplumun sesi olan derneklerin seslerini kesmeye yönelik bir adımdır. Yapılmak istenen düzenleme fişlemeye yasal zemin hazırlamaktır. Üye olmak isteyen insanları derneklerden uzaklaştıracaktır. Açıkça sivil topluma vurulan bir darbedir."
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Politika
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