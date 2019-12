CHP'den Doğa Koleji önünde basın açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, iktidara çağrı yaparak, "Diyoruz ki, Afrika 'da ve yurt dışında FETÖ'nün okullarına vereceğiniz parayı, gelin Türkiye'de 82 bin öğrencisi olan Doğa Koleji eğer bir devir yapmak istiyorsa bu devri Maarif Vakfı vasıtasıyla siz alın." ifadesini kullandı.Kaya, bir süredir maddi sıkıntı yaşadığı belirtilen Doğa Koleji'nin Çukurambar'daki şubesini ziyaret ederek, okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüştü.Okul dışında bekleyen velilerle de görüşen Kaya, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.Kendisinin de 32 yıllık öğretmen olduğunu hatırlatan Kaya, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesi ile Doğa Koleji'nde yaşanan sorunları en yetkili ağızlardan dinlemek için okula geldiğini bildirdi.Kolejde yaşanan sıkıntıların kendilerini derinden etkilediğini vurgulayan Kaya, "Çünkü 82 bin öğrenci, 13 bin 500 çalışan ve yaklaşık 500 bin aileyi ilgilendiren bir konu bu." dedi."Her türlü mücadeleyi yürüteceğiz"Yaşananların eğitimdeki özelleştirmenin geldiği noktayı gözler önüne seren bir tablo olduğuna dikkati çeken Kaya, şöyle konuştu:"İşletmelerin kar amacı gütmesi doğaldır ama ne çocuklarımız ne de velilerimiz müşteri. Velilerimizin tek isteği, çocuklarının laik, demokratik bir eğitim almak istemesi. Öğretmen arkadaşlarımız yaklaşık 5 aydır ücretlerini kısmen alamadıklarını, son 3 aydır da ücretlerinde ciddi kısıtlamalar olduğu için bir uyarı niteliğinde iş bırakmış. Ama her şeye rağmen öğretmenler çocuklarını sınava hazırlamak için büyük gayret sarf ediyorlar. İdarecilerle de görüştüm. Onlar da bu sorunun bir an evvel çözülmesi için çaba sarf ettiklerini bize aktardılar.AK Parti Genel Başkanına ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'a bir çağrımız var, TBMM'de bütçe görüşmelerinde Maarif Vakfı'na 542 milyon liralık bir para aktarımı söz konusu oldu. Bu vakfın kasasındaki parayla Afrika ülkelerindeki FETÖ okullarını devraldıklarını biliyoruz. Diyoruz ki, Afrika'da ve yurt dışında FETÖ'nün okullarına vereceğiniz parayı, gelin Türkiye'de 82 bin öğrencisi olan Doğa Koleji eğer bir devir yapmak istiyorsa bu devri Maarif Vakfı vasıtasıyla siz alın. Afrika'daki okulu satın almak buradaki velilere hiçbir şey katmıyor."Maarif Vakfı ile yapılamaması durumunda Milli Eğitim Vakfı'nın devreye alınabileceğini aktaran Kaya, "Bakanlıktan özel okulları kapatmasını istemiyoruz. Ama devlete güvenerek çocuklarını buraya gönderen velileri, öğrencileri açıkta bırakamazsınız." ifadesini kullandı.Eğer bir satış yapılacaksa bu satışın öğrenci, öğretmen ve velilerin lehine çözülmesi gerektiğinin altını çizen Yıldırım Kaya, en kısa sürede öğrencilerin yüzünün güleceğine inandığını söyledi.CHP olarak bu olayın peşini bırakmayacaklarını duyuran Kaya, "Öğrencinin, öğretmenin, velinin ve burada çalışan idarecilerin hakları alınıncaya kadar, Doğa Koleji'ndeki eğitim ve öğretimin devam etmesi koşuluyla her türlü mücadeleyi yürüteceğimizi kamuoyuyla bir kez daha paylaşıyoruz." diye konuştu.Soru üzerine okulun yabancı sermayeye satışının kabul edilemeyeceğini dile getiren Kaya, kendisi de bir öğretmen olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuyla ilgileneceğine inandığını vurguladı.Veliler de açıklama yaptıYıldırım Kaya'nın okulu ziyareti öncesinde, kolej önünde toplanan bir grup veli de açıklama yaptı.Veliler adına konuşan Selcen Ercan, Doğa Kolejinde ekonomik sıkıntılar nedeniyle aylardır süren belirsizliğin halen devam ettiğini söyledi.Okul sahiplerinin hem kendilerinin hem de öğretmenlerin taleplerine kulaklarını tıkadığını iddia eden Ercan, aksaklıkların giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığının gerekli tedbirleri almasını beklediklerini ifade etti.Binlerce öğrencinin bu süreçten olumsuz etkilenmesinin kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Ercan, "Herkesin desteğini istiyoruz. Milli Eğitim Bakanımıza da güveniyoruz." dedi.