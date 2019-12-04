Haberler » Politika » CHP'den 'eğitim' değerlendirmesi - Haberler

CHP'den "eğitim" değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "2018 PISA sonuçları açıklandı.

04.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:42CHP'den
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "2018 PISA sonuçları açıklandı. 79 ülke arasında matematikte 42, fen bilimlerinde 39, okuma becerilerinde ise 40'ıncı sırada yer aldı. Bizim derhal 1 yılı okul öncesi, 8 yıl kesintisiz temel eğitim ve 4 yılı ortaöğretim olmak üzere, 1 artı 8 artı 4 eğitim sistemine geçmemiz gerek." ifadelerini kullandı.
Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "2019-2023 Stratejik Plan" sunumunda, "bir yıl önce çözmeyi vadettiği sorunları çözemediğini açıkladığını" öne sürdü.
Selçuk'un 2035'e kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyaç olduğunu tespit ettiklerini söylemesine rağmen, bugüne ilişkin bir rakam telaffuz etmediğini kaydeden Kaya, öğretmen ağırlıklı sunumda, öğretmenlerin dertlerine derman olacak hiçbir çözüm getirilmediğini savundu.
Ekran başında atama müjdesi bekleyen 700 bin öğretmene hayal kırıklığı yaşatıldığını ifade eden Kaya, şu değerlendirmede bulundu:
"Bakan Selçuk, can yakıcı eğitim sorunlarını es geçip, 2035'in hayallerini anlattı. Çocuklara masallar dinletti. Öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlar devam ediyor. Eğitim fakülteleriyle ilgili çalışma daha başlatılmamış. Öğretmenlere ilişkin sürdürülebilir ve sürekli eğitim yapılacağı açıklanmıştı. Aynı açıklama tekrarlandı. Güçlü okullar için güçlü öğretmene ihtiyaç olduğu söylendi ancak bunu nasıl yapacakları açıklanmadı. Okulların ihtiyaçlarının mobil olarak görülebildiği açıklandı. Ancak bu eksikliklerin karşılanabilmesi için bütçede pay var mı açıklanmadı."
Kaya, Öğretmen Meslek Kanunu taslağıyla ilgili CHP'ye hiçbir görüş sorulmadığını belirterek, özel rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlerin, pilot uygulama yapılan okullara bağlanarak sorununun üstünün örtülmeye çalışıldığını iddia etti.
"Fiili bir durum yaşanıyor"
"Öğretmenlerin ekonomik sorunlarını, iş güvencesi sorununu çözdünüz mü? Öğretmen Meslek Kanunu'nu çıkardınız mı? Öğretmenlere 3600 ek göstergeyi verdiniz mi? Sözleşmeli, ücretli öğretmen çalıştırmayı kaldırdınız mı?" diye soran Kaya, şunları kaydetti:
"Milli Eğitim Bakanlığında Türkiye tarihinde görülmeyen fiili bir durum yaşanıyor. Beştepe'de kurulan 'saray eğitim bakanlığı', T.C. Milli Eğitim Bakanlığının yetkilerini kullanıyor. Bakan Selçuk'un elinin kolunun bağlandığını, davul kendi elinde olsa da tokmağının sarayda olduğunu biliyoruz. Sarayda kurulan 'gölge saray eğitim bakanlığı' Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yetkilerini kullanıyor. Merak ediyoruz, saray eğitim bakanı kim? Ahmet Gündoğdu mu? Yusuf Tekin mi? ya da bir başkası mı?"
Kaya, 2018 PISA sonuçlarında yine hüsran yaşandığını belirterek, "2018 PISA sonuçları açıklandı. Türkiye 79 ülke arasında matematikte 42, fen bilimlerinde 39, okuma becerilerinde ise 40'ıncı sırada yer aldı. Bizim derhal 1 yılı okul öncesi, 8 yıl kesintisiz temel eğitim ve 4 yılı ortaöğretim olmak üzere 1 artı 8 artı 4 eğitim sistemine geçmemiz gerek." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Politika

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Haberleri

13:00 Ailesi duymasın diye şikayetçi olmadı - Haberler
12:59 Rusya'dan diğer ülkelere petrol pompalayan tesiste patlama - Haberler
12:59 Tarihi geçmiş yüzlerce gıda ürünü imha edildi - Haberler
12:58 Cezadan kurtulmak için sokakta bedava çiçek dağıttı - Haberler
12:58 Tekirdağ'da 50 kişi yakalandı - Haberler
10:45 Üç lider, Buckingham Sarayı'nda Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı - Haberler
09:52 18 aylık çocuklarına çiğ gıda yedirmeyen anne-baba, bebeğin ölümüne sebep oldu - Haberler
09:25 Hazırladığı kahvaltıyı beğenmeyen emekli boksör, annesini rehin aldı - Haberler
09:15 Kaza yapan motosikletlinin yardımına koşan 3 gence kamyon çarptı - Haberler
09:00 Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar - Haberler
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
09:00 Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar
4.12.2019 13:06:48