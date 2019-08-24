CHP'den, Emine Bulut'un katiline "Aslan parçası" diyen dernek başkanına dava

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Boşanmış Mağdur Babalar Derneği Genel Başkanı Muhammet Özen'in eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un katilini öven sosyal medya paylaşımı yaptığını ifade ederek, "Katile aslan parçası ve kahraman diyen, kadın cinayetlerini meşrulaştıran ve azmettiren bu kişinin bir an önce adalet karşında en ağır cezayı alması gerekiyor" diyerek, Özen hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

"ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE ETMEYEN, ŞİDDETİN FAİLİDİR"

Gamze Akkuş İlgezdi, kızının gözleri önünde eski eşi tarafından katledilen Emine Bulut'un Türkiye'de hemen hemen her gün meydana gelen kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet kurbanlarından sadece biri olduğunu söyleyerek, "Kadın cinayetlerine karşı etkili ve istekli mücadeleyi yapmayanlar her öldürülen, şiddet gören kadının failidir" dedi.

"SAVCI HALA ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM YAPMADI"

Adaletin kadın konusunda daha da çıkmazda olduğunu vurgulayan İlgezdi, "Boşanmış Mağdur Babalar Derneği Genel Başkanı Muhammet Özen Emine Bulut'u katleden eski eşini aslan parçası ve kahraman ilan ediyor ancak hala bir savcı bu şahıs hakkında bir işlem yapmıyor. Kadın cinayetlerine, cinayetleri azmettirenlere gereken cezayı vermeyenler, adaleti sağlamayan her kurum, herkes bu cinayetlerin sebebidir" diye konuştu.

"ASLAN PARÇASI, MEYDANDA KARIYI BOĞAZLAMIŞ"

Mağdur Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen hakkında suç duyurusunda bulunacağını da ifade eden Gamze Akkuş İlgezdi, "Bu şahıs 'Aslan parçası, meydanda karıyı boğazlamış. Yüreğim buz gibi oldu. Biz bu kahraman kadar olamadık. Benim yetişkin kızım anasının genç sevgilisinin yanında hangi babanın buna ciğeri dayanır diyen yok' ifadelerini açıkça yazabiliyor. Bu beyan açıkça cinayete azmettirmektir. Suçu övmekte ve suçluyu yüceltmektedir. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.

"YA ÖMÜR BOYU NAFAKA ÖDE, YA DA ONU ÖLDÜR"

İlgezdi, Muhammet Özen'in daha önceki beyanlarını da hatırlatarak, "Daha önce de 'Devlet erkek için iki seçenek sunuyor. Ya ömür boyu nafaka öde, ya da onu öldür diyor. Başka seçenek bırakmıyor. Karılarını öldüren kahraman babaları alınlarından öpüyorum' diyen Özen yargı tarafından cezalandırılsaydı böyle bir nefret söylemine yeniden imza atma cesaretini kendinde göremeyecekti. Şiddeti meşrulaştıranları ve şiddete azmettirenleri yargı koruduğu sürece kadın cinayetleri maalesef artarak devam edecek" dedi.

"YARGI SÜREKLİ İYİ HAL İNDİRİMİ İLE ERKEĞİ KORUYOR"

İlgezdi "İktidarın kadına yönelik genel politikası mevcut yasaları ve imzaladığı sözleşmeleri uygulamamak üzerine kurulu olduğunu her olayda bir kez daha yaşıyoruz. Türk Ceza Kanununda kadına yönelik şiddetin cezalarının çok açık bir şekilde belirtilmesine rağmen yargı sürekli iyi hal indirimleri ile 'erkeği korumayı' tercih etmektedir" diye konuştu.

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadına yönelik şiddete ve aile içi şiddete dair verileri toplamadığını Bilgi Edinme Başvurularımıza verdiği yanıtla itiraf etmektedir. Kadın cinayetleri verilerini toplamayan bir bakanlığın bu veriler üzerinden de bir çalışma yapmadığı da açıktır. Ülkemizde kadın cinayetlerine kurban giden kadınların sebebi görevini yerine getirmeyen Aile Bakanlığıdır" diyen Gamze Akkuş İlgezdi, Emine Bulut'un katilinin ve diğer cinayete kurban giden kadınların katillerinin hakkettikleri cezaları alması için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.