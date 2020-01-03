Haberler » Ekonomi » CHP'den enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama - Ekonomi

CHP'den enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Yıl boyunca gıdadan ulaşıma, elektrikten doğal gaza onca zam gelmişken açıklanan yüzde 11,84 enflasyon ile halkın mutfağındaki enflasyon oranları birbirini tutmamaktadır.

03.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:22 CHP'den enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Yıl boyunca gıdadan ulaşıma, elektrikten doğal gaza onca zam gelmişken açıklanan yüzde 11,84 enflasyon ile halkın mutfağındaki enflasyon oranları birbirini tutmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Ağbaba, yazılı açıklamasında, son bir yılda her türlü müdahaleye ve manipülasyona rağmen enflasyon oranının bu yılın son ayını yine çift haneyle kapattığını belirtti.
Açıklanan oranın, çalışanların, emeklilerin, asgari ücretlilerin gerçek enflasyonunu değil, sadece iktidarın isteğini yansıttığını ifade eden Ağbaba, "TÜİK verilerini manipüle edenler, ülkede ısrarlı bir şekilde ekonomik kriz yokmuş gibi hissettirenler dahi gerçek enflasyon oranlarının bu olmadığını kendileri de oldukça iyi biliyor. En nihayetinde açığa çıkan sonuç halkın enflasyonu değil damat Bakanın kendi enflasyonudur." görüşünü savundu.
Veli Ağbaba, açıklanan son enflasyon verilerine göre memur ve emekli maaş zamlarının da belli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ve böylece memur ve emeklilerimiz yine yoksulluk sınırı altında yeni yılda da yaşamaya mahkum edildi. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ve yüzde 1,33 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5,33 zam alacak. Bu durumda en düşük memur 3 bin 600 lira ve en düşük memur emekli maaşı ise 2 bin 564 lira civarında olacağı kesinleşti. Yani gerçek enflasyon verileri açıklanmış olsa idi memurlarımız ve memur emeklilerimiz belirlenen orandan daha yüksek maaş almaya hak kazanacaktı. Yıl boyunca gıdadan ulaşıma, elektrikten doğal gaza onca zam gelmişken açıklanan yüzde 11,84 enflasyon ile halkın mutfağındaki enflasyon oranları birbirini tutmamaktadır. Bir yılda onca müdahale neticesinde TÜİK, açıkladığı veriler ile istatistik kurumu olmaktan çok halkı oyalama ve inandırma kurumu olarak ön plana çıkmıştır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:08   TESK'ten e-Arşiv fatura uygulaması için erteleme talebi - Ekonomi
12:08   Esnaf Kefalet Kredisi faiz oranları düştü - Ekonomi
12:07   Altın yeni yılda yükselişe geçti - Ekonomi
12:07   Çiftçinin 2020 beklentileri - Ekonomi
12:06   Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı belli oldu - Ekonomi
12:04   Türkiye'de, geçen sene yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 13,65 ile "Erzurum,... - Ekonomi
11:25   Son dakika: 2019 yılı ihracatı 180 milyar doları aşarak son 18 yılın rekorunu kırdı - Ekonomi
10:55   Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu - Ekonomi
10:46   Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:39   Amerika'nın İranlı komutanı öldürmesi sonrası altın ve petrol fiyatları yükseldi - Ekonomi
3.01.2020 12:16:55