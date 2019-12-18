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CHP'den gaziler için "emeklilik" önerisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Gazilerimizin ikinci işlerinde emekliliğe esas olacak prim gün sayısı 3000 olarak uygulanmalıdır.

18.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:50CHP'den gaziler için
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Gazilerimizin ikinci işlerinde emekliliğe esas olacak prim gün sayısı 3000 olarak uygulanmalıdır. Bu bizim gazilere olan vefa borcumuzdur." ifadelerini kullandı.
Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca 2013-2016 arasında emeklilik için başvuru yapan gazilere ödenen maaşların dün itibarıyla kesildiğini kaydetti.
Ülkenin bütünlüğü için savaşırken, bedeninin bir bölümünü feda etmiş insanların maaşlarını "sehven ödeme yapılmış" diyerek, kesmenin devlet ciddiyetiyle bağdaşmayacağını vurgulayan Erdoğdu, gazilerin haklarına sahip çıkmanın, sosyal ve çağdaş bir devlet olmanın gereklerinden biri olduğunu kaydetti.
Erdoğdu, devletin kendilerine verdiği hakka dayanarak ikinci bir işe girmiş gazilerin maluliyetlerinin yok sayılarak normal statüye alınmak istenmesinin, bu insanlara yapılan büyük bir haksızlık olduğuna işaret ederek, "Sehven emekli edildiği söylenilen gazilerimizin emekli maaşları kesildiği gibi yeniden işlerine dönemeyecekleri için kendilerine verilen istihdam hakları da ellerinden alınmış olacak ve gazilerimizin yaşayacağı mağduriyetin artarak devam etmesine neden olacaktır. 17 Aralık 2019 tarihi itibarıyla gazilere yapılan bildirim, her şeyden önce verilmiş bir hakkın geri alınması anlamına gelir. Bu insanların haklarının geri alınması kabul edilemez. O nedenle sehven diyerek emeklilik hakkı ellerinden alınan bu şerefli vatan evlatlarının, yararlandıkları uygulamaya devam edilmelidir. 3 Mayıs 2016 tarihinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından TBMM'ye sunulmak üzere hazırlanan kanun taslağında yer aldığı biçimde, gazilerimizin ikinci işlerinde emekliliğe esas olacak prim gün sayısı 3000 olarak uygulanmalıdır. Bu bizim gazilere olan vefa borcumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, prim, Politika

Kaynak: AA

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