CHP'den "gıda harcamaları" açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, gıda harcama tutarlarındaki artışa dikkati çekerek, "(Kurban Bayramı'nda) Misafirlerine çay, kahve ve ev baklavası hazırlayacak bir aile, undaki yüzde 66, cevizdeki yüzde 25, nişastadaki yüzde 33'lük ve toz şekerdeki yüzde 5'lik artışla cevizli baklavayı geçen yıla göre ortalama yüzde 32'lik zam ile ikram edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, gıda harcaması tutarının 2019'un başına göre 135 lira, geçtiğimiz yıl temmuz ayına göre ise 365 lira arttığını belirtti.

Dört kişilik bir ailenin yapması gereken toplam harcama miktarının son 6 ayda 440 lira, son bir yılda ise bin 175 lira yükseldiğini aktaran Karabıyık, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), "Hane halkı Tüketim Harcaması 2018" raporuna göre toplam gelirden en az pay alan yüzde 20'lik kesimin parasının kira ve gıdaya gittiği, bu iki harcamanın toplam harcamalardaki payının yüzde 60,1 olduğunu ifade etti.

Karabıyık, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 75 lira 24 kuruş, yoksulluk sınırının ise 6 bin 760 lira 73 kuruşa ulaştığını belirterek, memur maaşlarının da enflasyon karşısında eridiğini savundu.

Ortalama memur maaşının 2018 sonunda 2017'ye göre yüzde 14,81 artışla 3 bin 419 liraya çıktığını belirten Karabıyık, şöyle devam etti:

"Ancak aynı dönemde enflasyon yüzde 20,3 arttı. Yani memurların maaşı, aylık yaklaşık 165 lira değer kaybetti. 2002-2018 arasında ortalama enflasyon yüzde 347,8, mutfak enflasyonu yüzde 402,6 arttı. Çarşı pazarda fiyatlar el yakıyor, her şeye zam geldi. Maaşlara yapılan zam enflasyona yenik düştü. Ekonomik kriz koşullarında vatandaşın geçimini sağlaması neredeyse imkansız hale geldi. Kendi yağında kavrulup yaşayan vatandaşın kavrulacak yağ almaya gücü kalmadı."

Karabıyık, Kurban Bayramı'nda yapılacak ev ziyaretlerinin de zamlardan etkilendiğini öne sürerek, "Misafirlerine çay, kahve ve ev baklavası hazırlayacak bir aile, undaki yüzde 66, cevizdeki yüzde 25, nişastadaki yüzde 33'lük ve toz şekerdeki yüzde 5'lik artışla, cevizli baklavayı ortalama geçen yıla göre yüzde 32'lik zam ile ikram edecek. Misafirler geleneksel Türk kahvesini de Türk kahvesindeki yüzde 15'lik zam ile içecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA