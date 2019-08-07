CHP'den, Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yeni yetkiye tepki

CHP Parti Sözcüsü Fait Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanlığına yurt içindeki ve yurt dışındaki şirketlere iştirak edebilme yetkisi verilmesine Twitter'dan tepki gösterdi. Öztrak,"Bunun anlamı, AK Parti Genel Başkanı'nın yandaş şirketleri milletin parasıyla kurtarmasının önünü açmaktır" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Fait Öztrak, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada 43 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nı değerlendirdi.

Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yayımlanan 43 sayılı CBK, ekonomi yönetiminde önemli değişikliklerin kapısını aralıyor. Cumhurbaşkanı milletin Hazinesini, yurt içinde ya da dışında istediği özel şirketlere ortak edebilecek."

"ESKİDEN BU İŞLER YASAYLA OLURDU"

"Eskiden milletin parasını bu işlerde kullanılması yasayla olurdu. Kriz ortamında bunun anlamı, AK Parti Genel Başkanının yandaş şirketleri milletin parasıyla kurtarmasının önünü açmaktır."

CHP Parti Sözcüsü Fait Öztrak

"KALİTE DAHA DA DÜŞECEKTİR"

"Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle devletin kurumsal yapısı çökertilmeye devam ediliyor. Son kararnameyle, ekonomi yönetiminde işler daha da aksayacak, kalite daha da düşecektir."

"EKONOMİYE STRATEJİK BAKIŞ AÇISINI BİTİRİR"

"Strateji ve Bütçe Başkanlığının plan-programlarla ilgili görev ve yetkileri, damadın başında olduğu Bakanlıkta kurulan bir Genel Müdürlüğün uhdesine veriliyor. Bakanlıklar üstü stratejik bir görevi, bürokraside günlük pazarlıklara sokmak ekonomiye stratejik bakış açısını bitirir."