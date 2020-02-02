CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, yeni partisini duyurdu

Ardahan Bağımsız milletvekili Öztürk Yılmaz kurcağı yeni partisi için önemli açıklamalarda bulundu.

"ESKİ BAKANLAR PARTİNİN KURUCU KADROSUNDA"

Öztürk Yılmaz, "Parti çalışmalarında sona geldik. Mart ayının sonuna doğru partiyi duyuracağız. Oluşumumuzun adı 'Hepimiz için Buradayız' oluşumudur. Bütün partilerin tabanlarından oy istiyoruz. Kadınlara, gençlere önem veriyoruz. 6 aydır çalışıyoruz. İçimizde eski bakanlar, gençlerimiz, bürokrasiden, akademik dünyadan tanıdık simalar var" şeklinde konuştu.

CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

"Türkçe ezan tartışmasıyla" gündeme gelen ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için de sert sözler sarf eden CHP Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz partisi tarafından disipline sevk edilmişti. Disiplinden çıkan karara göre Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edilmişti.