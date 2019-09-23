CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz yeni parti kuracağını duyurdu

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ihraç edilen Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğunu "Hepimiz Buradayız" sloganıyla duyurdu. Yılmaz, "Hedefimiz sadece klasik bir siyasi parti kurmak değildir. Hedefimiz, Türkiye'de radikal, köklü değişiklikler yapacak bir siyasi partinin ilk adımını atmaktır" dedi.

Öztürk Yılmaz

"HEDEFİMİZ KLASİK PARTİ KURMAK DEĞİL"

Yılmaz, bir otelde düzenlediği toplantıda, yeni bir parti kuracaklarını belirterek, ilkelerine ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hedefimiz sadece klasik bir siyasi parti kurmak değildir. Hedefimiz, Türkiye'de radikal, köklü değişiklikler yapacak bir siyasi partinin ilk adımını atmaktır. Bugün ilk adım atılıyor, devamı gelecek." ifadelerini kullanan Yılmaz, hiçbir siyasi partinin kopyası olmadıklarını ve hiçbir siyasi partinin şahsi kimliğine karşı husumetlerinin bulunmadığını dile getirdi.

"BU OLUŞUM İÇİNE IRKÇILAR, FAŞİSTLER, BÖLÜCÜLER, TERÖR SEVİCİLER GİREMEZ"

Bu oluşumun ana ilkelerinden en önemlisinin Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü olduğunu belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu oluşumda kimse alt kimlik siyaseti yapamaz. Biz herkesin kimliğine değer veriyoruz. Ama en önemli şey, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. Biz adalet istiyoruz. Bu partinin, oluşumun bizatihi kendisi adaletsizlik üzerine kurulamaz. Bu oluşumun içerisine ırkçılar, faşistler, bölücüler, terör sevicileri giremez. Türk milletinin ayakta kalabilmesi için bunun mecburiyet olduğunu belirtmek istiyorum. Bu oluşum, bireyin mutlak özgürleştirilmesi, bireyin özgürlüğünün en üst noktaya taşınması ve devletin kurumsallaşması ve güçlendirilmesine dayanıyor. Bizim hedefimiz bireyin özgürleştirilmesi ve devletin kurumsal olarak güçlendirilmesidir. Bugün birey özgür değildir, devlet de güçlü değildir."

PARTİSİNDE YER ALACAK İSİMLER DE BELLİ OLDU

Öztürk Yılmaz'ın partisinde yer alacak ilk isimler de belli oldu. Yılmaz'ın kuracağı partide eski bakan Abdülhaluk Mehmet Çay ve Prof. Dr. Anıl Çeçen'in yer alacağı belirtildi.

2018'DE CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Eski Musul Başkonsolosu da olan Öztürk Yılmaz, CHP Tüzüğüne aykırı eylemleri nedeniyle 2018'de partisinden ihraç edilmişti. Yılmaz, CHP Grup Disiplin Kurulu tarafından "Türkçe ezan" açıklamaları ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözleri nedeniyle ihraç edilmişti.