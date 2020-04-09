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CHP'den İmamoğlu'nu tehdit eden Görgünoğlu açıklaması

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamaoğlu'nu mail yoluyla tehdit eden Tuna Görgünoğlu adlı şahsın kesin çıkarma talebiyle İl Disiplin Kuruluna sevkine karar verildiğini duyurdu.

09.04.2020 18:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:05
CHP'den İmamoğlu'nu tehdit eden Görgünoğlu açıklaması
CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamaoğlu'nu mail yoluyla tehdit eden Tuna Görgünoğlu adlı şahsın kesin çıkarma talebiyle İl Disiplin Kuruluna sevkine karar verildiğini duyurdu.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada bazı basın organlarında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamaoğlu'nu, mail yoluyla tehdit eden Tuna Görgünoğlu adlı şahsın Ankara ili Etimesgut ilçesi üyesi olduğu bilgisi yer aldığını belirterek, "Kayıtlarımızın incelenmesinde, adı geçen şahsın milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunduğu, parti üyesi olmadığı için de üyelik kaydının bu sırada yapıldığı anlaşılmıştır. Ancak adı geçen şahıs, Etimesgut İlçe Örgütümüz tarafından hiç tanınmadığı gibi adaylık başvurusundan sonra herhangi bir parti çalışmasına katılmadığı tespit edilmiştir. Gerek eğitimleri ve gerekse çalışma hayatı ile ilgili verdiği bilgilerin de doğru olmadığı anlaşılmaktadır. Haberler ve bilgilerin elde edilmesi üzerine İl Yönetim Kurulumuz, video konferans yoluyla bu gün yaptığı olağanüstü toplantıda, Tuna Görgünoğlu'nun Tüzüğümüzün 64 ve 68/1-b, Disiplin Yönetmeliğimizin 15/1-b ve 27/1 maddeleri uyarınca, tedbirli olarak, kesin çıkarma talebiyle il disiplin kuruluna sevkine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Hikmet Akıllı, İstanbul, Ankara, Güncel
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