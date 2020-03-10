CHP'den işsizlik rakamları değerlendirmesi:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Temerrüde düştüğünü ilan eden Lübnan'dan yüzde 6, iç savaşın 5 yıldan fazla bir süredir sürdüğü Yemen'den yüzde 12,9 ve geçtiğimiz yıl darbe gerçekleştirilen Sudan'dan yüzde 13 daha fazla işsizimiz var" ifadesini kullandı.
10.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:57
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Temerrüde düştüğünü ilan eden Lübnan 'dan yüzde 6, iç savaşın 5 yıldan fazla bir süredir sürdüğü Yemen 'den yüzde 12,9 ve geçtiğimiz yıl darbe gerçekleştirilen Sudan 'dan yüzde 13 daha fazla işsizimiz var" ifadesini kullandı.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :CHP'den işsizlik rakamları değerlendirmesi:
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Lübnan, Yemen, Sudan, Ekonomi
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