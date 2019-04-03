CHP'den "İstanbul" Açıklaması

Kaynak: AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'da seçim sonuçlarına yapılan itiraza ilişkin, "Bizim elimize gelen verilere göre Adalar, Eyüp, Büyükçekmece'de sayım bitmiş durumda. Buralarda fark eden bir durum ortada yok. Hatta CHP lehine olan bir takım sayımlar da ortada duruyor. Ben, sonuçların çok fazla değişebileceğini zannetmiyorum." dedi.Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kimsenin oyunda gözlerinin olmadığını, herkesin sandıktan çıkan sonuçlara saygılı olması gerektiğini belirtti.Seçim sürecinin bir parçası olan itiraz hakkının, iyi niyetli kullanılması gerektiğinin altını çizen Öztrak, "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un özellikle dün itiraz sürecini başlatırken sarf etmiş olduğu sözler endişelerimizi artırmıştır." ifadelerini kullandı.Bir hukukçu da olan Yavuz'un "Bize operasyon çekiliyor, demokratik hayatın en şaibeli seçimi" ifadelerinin, söylenmemesi gereken sıkıntılı sözler olduğunu savunan Öztrak, "Seçimi eğer kazanmış olsalardı Sayın Yavuz bu sözleri sarf edecek miydi?" diye sordu.Öztrak, sandıklarda ikisi devlet memuru, ikisi iktidar görevlisi olmak üzere 7 kişinin bulunduğunu belirterek, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinin görev sürelerinin yeni uzatıldığını, polisin, yargının iktidarın elinde olduğunu söyledi.Böyle bir durumda, Yavuz'un yaptığı "seçimlerde şaibe var" açıklamasını "trajikomik" olarak nitelendiren Öztrak, şunları kaydetti:"Bu trajikomik söylem son derece tehlikeli diğer söylemlere de yol açıyor. Özellikle havuz medyasında yer alan 'sandık darbesi, ikinci Gezi olayı' gibi ifadeler, ülkede kutuplaşmayı yeniden başlatacak, belirsizliği yeniden artıracak ifadeler. Bu nedenle, tüm partilerin yetkilileri bu süreçte son derece sorumlu sözler sarf etmek zorunda. Sorumluluk içinde, sözlerini tartarak, biçerek söylemek zorundalar. CHP olarak seçim sürecindeki itiraz mekanizmasının kullanılmasına hiçbir şekilde karşı değiliz ama itiraz iyi niyetli, hukuka uygun olmalı, delilsiz itiraz olmamalı. Bu çerçeveyi Anayasa, seçim yasası belirleyecek, YSK kararları belirleyecek.""YSK kararının arkasında durmadı"YSK'nin 2014'te Ankara seçimleriyle ilgili verdiği kararda "Karar sürecini geciktirecek nitelikte yapılan delilsiz itirazlar, bir yandan YSK'nin itibarına gölge düşürür, diğer yandan da belirsizliği artırır." ifadelerinin yer aldığını anımsatan Öztrak, YSK'nin kendi kararının arkasında durmadığını savundu.Siyasi baskılara göre karar verilmemesi gerektiğinin altını çizen Öztrak, ortada kaotik bir durumun olduğunu, bazı ilçelerde yeniden sayım yapılmasına karar verilirken bazı ilçelerde bu talebin reddedildiğini söyledi.Öztrak, YSK'nin bu kararını eleştirerek, "Bu kolay kolay vicdanlara sinecek gelişme değil. Aynı olayda farklı kararlar vermek, hukuka duyulan güveni sarsacak bir durumdur. Bu, kamu vicdanını rahatsız eder, belirsizlik yaratır. Demokrasi, hukuk devleti, ekonomi açısından belirsizlik yaratır. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye, belirsizliği hiç kaldıramayacak bir noktadadır." diye konuştu.Türkiye'nin normalleşmeye, gerçek gündemi olan ekonomiye dönmeye ihtiyacının olduğunun altını çizen Öztrak, "İstanbul'da 12 ilçede ret kararı çıkmış, 5 ilçede tam sayım kararı var, tüm oylar sayılacak, 3 ilçede sayımlar bitmiş, bir ilçede sadece 10 sandıkta sayım yapılacakmış, 18 ilçede de karar ve sayımla ilgili süreç işliyor. Biz, 'hak, hukuk, adalet' diyerek yürümüş olan bir partiyiz. Herkesin hakkına, hukukuna sahip çıkarız ama kendi hakkımızı da yedirmeyiz, hukukumuzu da ezdirmeyiz." dedi."İlginç olaylar yaşanıyor"Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı."CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir ziyaretinde özel defteri 'büyükşehir belediye başkanı' olarak imzaladı. Bunla ilgili tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Öztrak, seçim sonrasında muazzam bir algı operasyonunun yürütüldüğünü kaydetti.Sayımlar bittikten sonra Ankara'da Mansur Yavaş'ın, İstanbul'da ise İmamoğlu'nun seçilmiş belediye başkanları olarak ortaya çıktığını ifade eden Öztrak, itirazlarla ilgili sürecin devam ettiğini ancak, yapılan sayımlara bakıldığında sonuçların çok fazla değişmediğini savundu.Öztrak, ilk algı operasyonunu, son derece tecrübeli bir devlet adamı olan, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı yapmış Binali Yıldırım'ın teşekkür konuşması yaparak gerçekleştirdiğini ileri sürdü.Sayımlar yeniden yapılırken ilginç olaylar da yaşandığını dile getiren Öztrak, bir ilçede ilçe seçim kurulunun, sayımlarda sadece iktidar partisi lehine olan oyları dikkate aldığını, bunu itirazla düzelttiklerini ifade etti."Türkiye'nin ders almaya ihtiyacı yok"Parti örgütlerinin, İmamoğlu'nun, gönüllülerin, milletvekillerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Genel Başkan Yardımcılarının bu süreci çok büyük bir özveriyle götürdüğünü vurgulayan Öztrak, "Milletin temiz oylarının atıldığı sandıklardan, bu oyların aynı temizlikte çıkması için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Büyük bir algı operasyonu sürdürülüyor ama bu algı operasyonunun sürdürülmesi, toplumda kutuplaşma yaratabilir. Tüm devlet adamlarına büyük bir sorumluluk düşüyor." diye konuştu."MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yerel yönetim sistemi önerisinin" sorulduğu Öztrak, Türkiye'nin gerçek gündeminin enflasyon, işsizlik ve ekonomik kriz olduğunu, bu tartışmaların bugünün işi olmadığını söyledi."İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki oy farkının kapandığına yönelik iktidar kanadından gelen açıklamaların" sorulduğu Öztrak, şu yanıtı verdi:"Arkadaşlarımız ilçe seçim kurullarından gelen sonuçları hızla giriyorlar. Bizim elimize gelen verilere göre Adalar, Eyüp, Büyükçekmece'de sayım bitmiş durumda. Buralarda fark eden bir durum ortada yok. Hatta CHP lehine olan birtakım sayımlar da ortada duruyor. Değişmez. Orada bütün siyasi partilerin temsilcileri bulunuyor. Bu iktidarın atamış olduğu devlet memuru olan seçim kurulu başkanları, onların yardımcıları, iki iktidar partisi temsilcisi var. Ben sonuçların çok fazla değişebileceğini zannetmiyorum. Değişmiyor da."Öztrak, "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino'nun yerel seçimlerle ilgili açıklamalarının" sorulması üzerine, Türkiye'nin 1947'den bu yana çok partili hayata geçtiğini, bu anlamda Türkiye'nin, seçimlerin nasıl yapılacağı konusunda ders almaya ihtiyacının olmadığını kaydetti.