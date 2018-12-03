CHP'den İstanbul ve Ankara Adaylarıyla İlgili Açıklama

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:52



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:52

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın İmamoğlu, gerçekten İstanbul'daki çok başarılı ilçe belediye başkanlarımızdan biridir. Ama kimin İstanbul'da büyükşehir adayı olacağına partimizin yetkili kurulları karar verecektir" dedi.CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşirken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK'nın gündemini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. Öztrak Kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.Asgari ücrete yapılacak zamla ilgili konuşan Öztrak, şunları kaydetti:"CHP olarak biz bunun daha fazla bekletilmeden belirlenmesi için kriz koşullarında ezilen çalışanlarımıza bir ölçüde nefes alma imkanı verebilmek için TBMM'ye asgari ücreti 2 bin 200 TL'ye çıkaracak bir kanun teklifini sunduk. Aynı zamanda bu kanun teklifinde asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin düzenleme de var."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kadıköy, Şişli, Beşiktaş buralardaki seçmenlerin Türkiye pastasının kaymağını yediği yönündeki açıklamasını değerlendiren Öztrak, şöyle konuştu:"Biz önümüzdeki Mart seçimleri için bir iddiayı ortaya koyuyoruz. Tüm ilçe ve büyükşehirlerimizi tıpkı mevcut belediyelerimizde yaptığımız gibi hiçbir vatandaşımızı dışlamadan hiç kimseyi ayırmadan en üst düzeyde yaşanılır yerler haline getireceğiz bunda kararlıyız. Londra'da Berlin'de New York'ta Paris'te ne hizmet varsa bizim belediyelerimizde de ondan daha iyisini vermeye çalışacağız. Bu hizmete talibiz. Biz Çankaya'yı Mamak'tan ayırmayız. Sultangazi'yi Beşiktaş'tan farklı görmeyiz."31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nun konuşulduğunun sorusu üzerine Öztrak, "Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın İmamoğlu, gerçekten İstanbul'daki çok başarılı ilçe belediye başkanlarımızdan bir tanesidir. Ama kimin İstanbul'da büyükşehir adayı olacağına partimizin yetkili kurulları karar verecektir. Bu yetkili kurulda PM'dir" şeklinde konuştu.Mansur Yavaş'ın Ankara'da CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olup olmayacağı, CHP'nin İYİ Parti ile yaptığı ittifak görüşmeleri ve Yavaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı rozetli paylaşımının sorulması üzerine "Hiç merak etmeyin çok güzel şeyler olacak. Bir müzakere süreci yürütüyoruz. Bu ülkenin birlik beraberliği ve demokrasinin bekası için mücadele ediyoruz. O nedenle bu müzakereler sürerken tarafların sosyal medya üzerinden birbirlerine mesaj göndermelerini çok doğru bulmuyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA