CHP'den "istihdam" değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye ekonomisindeki daralma ve istihdam kaybı her geçen gün artmaya devam etmektedir. İşsizlik ve yoksulluk kıskacında kıvranan vatandaşlarımız, geçimini sürdürmek adına iş gücüne katılmak isteseler de ne yazık ki istihdam hakkından yararlanamamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, İŞKUR'un açıkladığı temmuz ayı verilerine göre, kayıtlı toplam işsiz sayısının bir yıl içerisinde devasa boyutlara ulaşarak 4 milyon 39 bin 541'e yükseldiğini kaydetti.

Veri paylaşımını 9 ay boyunca durduran Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) açıkladığı rakamların krizin boyutunu gösterdiğini ifade eden Ağbaba, bu verilere göre Mayıs 2018'de 20 milyon 547 bin 739 olan sigortalı sayısının, Mayıs 2019'da 20 milyon 218 bin 472'ye gerilediğini aktardı.

Sigortalı sayısının 329 bin kişi azaldığını vurgulayan Ağbaba, "SGK'nın verileri 9 ay gibi bir süre ile gecikmeli açıklaması bu oranların ne kadar doğru olduğu ile ilgili aklımızda şüpheler uyandırmaktadır. SGK bundan sonra veri açıklamalarını aylık düzenli olarak yapacak mıdır ya da SGK'dan yine yeni bir veri akışını alabilmek için yine bir 9 ay mı bekleyeceğiz, hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklanan verilere göre SGK gelir ve giderlerinde uçurum olduğunu öne süren Ağbaba, 2016'da SGK gelir-gider açığı 20,6 milyar lirayken, bu yılın ilk 5 ayında açığın 20,2 milyar lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.

İktidarın her geçen dönem SGK'yi borç batağına sürüklemeye devam ettiğini ileri süren Ağbaba, "İktidardan artık istihdam yaratmasını, işsizliği azaltmasını, yoksulluğu bitirmesini beklemek hayalden başka bir şey değildir. Türkiye ekonomisindeki daralma ve istihdam kaybı her geçen gün artmaya devam etmektedir. İşsizlik ve yoksulluk kıskacında kıvranan vatandaşlarımız, geçimini sürdürmek adına iş gücüne katılmak isteseler de ne yazık ki istihdam hakkından yararlanamamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

