CHP'den İyi Parti'ye "İttifak" Ziyareti

İYİ Parti
Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu
, ittifak görüşmeleri çerçevesinde CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
'in bir araya geleceğini söyledi.
Bugün akşam saatlerinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı
ve Seyit Torun
, iki kez İYİ Parti'yi ziyaret ederek, Genel Başkan Yardımcıları Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın
ile Genel Sekreter Cihan Paçacı
'dan oluşan heyetle görüştü.
Dervişoğlu, görüşmenin ardından heyeti uğurlarken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her iki partinin genel başkanı, saat 20.00'de sayın Genel Başkanımızın CHP Genel Merkezi'ne ziyaretiyle bir araya gelecekler. O görüşmenin sonunda da kapsamlı bir açıklama yapacaklar." dedi.
Dervişoğlu, gazetecilerin, "Olumlu sonuçlandığını söyleyebiliriz miyiz?" sorusuna, "İnşallah iyi olacak." yanıtını verdi.
Bu arada İYİ Parti'nin Balıkesir Milletvekili
ve aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok
da gazetecilerin, "Adaylığınızı çekmeniz söz konusu mu?" sorusu üzerine, "Genel merkezlerin takdiridir. Genel merkezler ne derse o olur." ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu,Müsavat Dervişoğlu,İYİ Parti,Cumhuriyet Halk Partisi
12 Aralık 2018 Çarşamba 19:45