CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun , "Türk kadınları milletvekili seçme ve seçilme hakkını 85 yıl önce elde etti. Ancak maalesef ülkemiz kadınlar açısından her geçen gün daha da kötüye gitmektedir. Kadın cinayetleri en nihayetinde kişisel değil, siyasi cinayetlerdir. Buna karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.Torun, yaptığı yazılı açıklamada, en son Ordu'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in cinayete kurban gittiğini hatırlattı.Son dönemde artış gösteren kadın cinayetlerinin ve şiddetin önlenmesi için öncelikle ülkede hakim olan kadın karşıtı söylem ve tutumların engellenmesi gerektiğine işaret eden Torun, "Kadın cinayetlerine yol açan bataklığı kurutmalıyız, yeni Cerenler öldürülmesin." değerlendirmesini yaptı.Türk kadınının 5 Aralık 1934'de elde ettiği hakların çok daha gerisine itilmek istenildiğini savunan Torun, şunları kaydetti:"Türk kadınları milletvekili seçme ve seçilme hakkını 85 yıl önce elde etti. Ancak maalesef ülkemiz kadınlar açısından her geçen gün daha da kötüye gitmektedir. Ülkede kadınları yok saymaya yönelik bir siyasi iklim hakim. Kadın cinayetleri en nihayetinde kişisel değil, siyasi cinayetlerdir. Buna karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Atatürk devrimleri ve Cumhuriyetin kazanımlarıyla kavgalı zihniyet kadın haklarını yok saymaktadır. Bu zihniyetin toplumun her kesiminde işitilen söylemleri neredeyse kadına yapılan şiddeti mazur gösterecek niteliktedir. Kadınımız toplumsal hayattan soyutlanmaya çalışılmakta, ikinci sınıf insan muamelesine maruz bırakılmaktadır."Torun, CHP olarak, kadın haklarının iyileştirilmesi ve kadınların toplumsal hayatın her alanında yerini alması için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, "Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği bu anlamlı günde, kadın cinayetlerine bir kez daha dur diyoruz. Kadına şiddet toplumun tümüne karşı işlenmiş bir şiddettir. 85 yıl önce başlattığımız özgürlük ve demokrasi mücadelesinin gerisine düşemeyiz." ifadelerini kullandı.