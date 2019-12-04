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CHP'den, kadına şiddette uzlaştırmayı yasaklayan teklif

CHP, 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

04.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:50CHP'den, kadına şiddette uzlaştırmayı yasaklayan teklif

CHP, 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir'de eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın anne ve babası ile birlikte TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, teklifin kadına yönelik her türlü şiddette uzlaşma yollarının kapanmasını öngördüğünü söyledi.

CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, bazı CHP milletvekillerinin yanında Eskişehir'de eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın annesi Meral Sondikme ve babası Serdar Arslan ile birlikte basın toplantısı düzenledi. CHP'li Utku Çakırözer, kadının saldırgan ile uzlaşmaya zorlanmasının yasaklanması için hazırladıkları kanun teklifinin gerekçelerini anlattı. Çakırözer, Ayşe Tuba Arslan cinayetinin ardından,  Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarını hatırlatarak, "Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hangi aşamada ne eksiklik varsa düşünülmesi gerektiğini, kadın cinayetlerine sessiz kalınamayacağını söylüyor. Ama Adalet Bakanlığı kadın ile saldırganın uzlaşması için talimat veriyor, işte eksik bu. Uzlaştırma şiddetin, tehdidin, hakaretin zedelediği aile hukukunda uygulanamaz. Kadına yönelik şiddetin uzlaştırması olmaz. Kadın, kendisine şiddet uygulayan, hakaret eden, kendisini tehdit eden saldırgan ile uzlaşmaz, uzlaşamaz" dedi.Çakırözer, eski eşinden gördüğü şiddet, hakaret ve tehditler üzerine 23 kez suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuba Arslan'ın, Eskişehir 2'nci Aile Mahkemesi'ne yaptığı son başvuruda "Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz?" dediğine vurgu yaparak, saldırganın kanunda öngörülen zorlayıcı hapis cezasına ise 1 gün bile çarptırılmadığını ifade etti. Çakırözer, "Uzlaştırma, mağdurun mahkemeye gitme gerekliliğini ortadan kaldırabilmektedir. Bizim endişemiz de tam olarak bu. Çünkü savcılıklar, uzlaştırma masalarını, uygulamada kadınları korumak için değil, aileyi kurtarmak için kuruyorlar. Böylece bu masa, kadını uzlaşmaya yani şikayetini geri çekmeye zorluyor. Tam da bakanlığın belirttiği gibi, mahkeme gerekliliği ortadan kalkıyor" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi, Ayşe Tuba , Politika

Kaynak: DHA

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