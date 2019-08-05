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Türkiye'de 1 milyon Suriyeli kayıt dışı çalıştırılıyor

CHP'nin hazırladığı "kayıt dışı çalıştırılan göçmen" raporuna göre, Türkiye'de 1 milyona yakın Suriyeli kayıt dışı ve düşük ücretlerle istihdam edildi.

05.08.2019 14:28
Türkiye'de 1 milyon Suriyeli kayıt dışı çalıştırılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "kayıt dışı çalıştırılan göçmenlere" ilişkin rapor yayımladı. Rapora göre, Türkiye'de 1 milyona yakın Suriyeli kayıt dışı ve düşük ücretlerle istihdam edildi.

Veli Ağbaba, "kayıt dışı çalıştırılan göçmenlere" ilişkin hazırladığı raporla ilgili yazılı açıklama yaptı. Türkiye'de 1 milyona yakın Suriyeli'nin kayıt dışı ve düşük ücretlerle istihdam edildiğini kaydeden Ağbaba, bunun yüzde 20'sinin 15 yaş altı çocuklardan oluştuğunu ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba

"BU DURUM AKP'NİN İŞİNE GELİYOR"

Çalışma izni verilen Suriyeli sayısının 2019 için 31 bin 185 olduğuna dikkati çeken Ağbaba, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle kayıt dışı istihdamın yüzde 34'lere ulaştığı ülkemizde göçmen işçiler ucuz iş gücü olarak kullanılmaktadır. Bu durum AKP iktidarının işine gelmekte, çalışma yaşamındaki maliyetlerin alabildiğince düşürülmesi için kullanılmaktadır. Göçmenlerin kayıt dışı ve ucuz ücretler karşılığında çalıştırılması ülkemiz ekonomisine ciddi zarar vermektedir. AKP iktidarı, Suriyeli ve diğer ülke vatandaşı göçmenlerin kayıt dışı istihdamına göz yumarak ülkemiz de işsizlik oranlarını artırmakta, çalışma yaşamını tamamen kuralsız bir yapıya büründürmektedir. AKP iktidarı bu politikaları ile yoksulu yoksula kırdırmaktadır."

Veli Ağbaba, farklı ülkelerden gelen göçmen işçilerin kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalışmasının diğer işçilerin iş bulamamasına neden olduğunu da savundu.


Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Politika, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

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