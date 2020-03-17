Menü
Haberler ›› Sağlık ››CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz - Haberler

CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, koronavirüs salgını durumunda hem hasta yatakları hem de doktor sayısı bakımından Türkiye'nin diğer ülkelerden daha kötü durumda olduğuna işaret etti.

17.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:50

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili hazırladığı raporda ülkelerin sağlık hizmetlerinde ani bir talep olduğu durumunda oluşabilecek sorunlara yer verdi. Bunun sonucunda sistemin çökme tehlikesine karşı önlemler alındığına işaret etti. Taşçıer, raporunda, koronavirüs salgınının yayılması durumunda hem hasta yatakları hem de doktor sayısı bakımından Türkiye 'nin diğer ülkelerden daha kötü durumda olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Taşçıer'in hazırladığı "Türkiye'nin Salgına Karşı Kırılgan Sağlık Sistemi" isimli raporda şunlar yer aldı:

- 232 bin hasta yatağı var. Türkiye'de hastane sayısı 1534'tür. Olası bir sağlık krizinde daha da önemli olan hasta yatağı sayısıdır. Türkiye'de hastanelerde yaklaşık 231 bin 913 hasta yatağı bulunmaktadır.

- Bin kişiye 2.8 yatak düşüyor: OECD üyesi ülkeler arasında bin kişiye düşen hasta yatağı sayısı bakımından Türkiye 2.8 ile sondan 9. sıradadır. Japonya'da bu sayı 13,1, Almanya'da 8, Fransa'da 6, İtalya'da 3.2'dir.

- Yoğun bakım yatağı sınırlı: Türkiye'de son verilere göre erişkin yoğun bakım hasta yatağı sayısı 24 bin 71 olarak hesaplanmaktadır.

- Doktor sayısı yetersiz: OECD üyesi ülkeler arasında bin kişiye düşen doktor sayısı bakımından Türkiye 1.9 ile son sıradadır. Avusturya'da bu sayı 5.2, Almanya'da 4.3, İtalya'da 4, Fransa'da 3.4'tür.

"TÜRKİYE DİĞER ÜLKELERDEN KÖTÜ DURUMDA"

Taşçıer, koronavirüs salgını durumunda hem hasta yatakları hem de doktor sayısı bakımından Türkiye'nin diğer ülkelerden daha kötü durumda olduğuna dikkat çekerek, "Bu virüsün ülkemizde yayılımını minimuma indirebilmek ve sağlık hizmetlerinin ani bir taleple çökmemesi için tüm önlemler hızla alınmalıdır" dedi.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Türkiye, Ankara, Sağlık, Güncel

İlgili Haberler

Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkıPandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!
Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün salonları ne kadar kapalı?Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün salonları ne kadar kapalı?
Paylaş
Yorumlar (4)
BİLİNMEYEN:O ZAMAN NEDEN ŞEHİR HASTANELERİNE BU KADAR BÜYÜK HASTANELERE GEREK VAR HASTALIKMI VAR DİYE KARŞI ÇIKTINIZ DİYE SORMAZLARMI ACABA. AKBABA GİBİSİNİZ ELİNİZE FIRSAT GEÇTİMİ HEMEN ÜŞÜŞÜYORSUNUZ.
Cevap Yaz 0 0
ISHAK:Zaten olumsuz birsey demeseniz sasarim,
Cevap Yaz 0 0
FIRSATÇILAR:Fırsatçı düzenbazlar iş başında hadi lan oradan
Cevap Yaz 0 0
ÇRV:işiniz güzel ülkemizi karalamak. herşeyiniz yalan . . chp. .
Cevap Yaz 0 0

Manşet 

Haberler

Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Haberler
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Haberler
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Haberler
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Haberler
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi Haberler
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Haberler
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Haberler
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu Haberler
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu