CHP'den kurultay kararı
CHP Parti Meclisi, koronavirüsle ilgili gerekli tedbirleri almak ve 37. Olağan Kurultayla ilgili çalışmaları yapmak üzere MYK'ye yetki verdi.
12.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:44
CHP Parti Meclisi, koronavirüsle ilgili gerekli tedbirleri almak ve 37. Olağan Kurultayla ilgili çalışmaları yapmak üzere MYK'ye yetki verdi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Merkez Yürütme Kurulu, CHP Parti Meclisi, Ekonomi
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