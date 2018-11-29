CHP'den Maltepe Belediye Başkan Aday Adaylığını Açıklayan Ercan Köymen Partililerle Buluştu

CHP Maltepe Belediye Başkan Aday Adayı Ercan Köymen, CHP il ve ilçe yöneticileri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri, meslek odaları ve Maltepeli seçmenlerinin yoğun katılımı ile CHP Maltepe İlçe Başkanlığı binasında aday adaylığını açıkladı.

Köymen konuşmasında "Maltepe'nin sokaklarında büyümüş, Maltepe'nin okullarında eğitim görmüş, Maltepe'de sevinmiş, acıyı Maltepe'de yaşamış, Maltepe'ye hizmet borcu olan bir kardeşiniz olarak; enerjim, birikimim, politik yapılanmam, inandığım ilkelerim ve Maltepeli seçmenimizin tercihine olan güvenimle Maltepe Belediye Başkanlığına adayım" ifadelerini kullandı.

"DEVİR-TESLİM ZAMANI GELDİ"

Bir nöbet devir teslimini zorunlu bulduğunu söyleyen Ercan Köymen'e, parti tabanından ve Maltepe'li seçmenlerin büyük destek alacağı iddiasında

İlerleyen günlerde projelerini açıklayacak olan Köymen, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

ERCAN KÖYMEN KİMDİR?

1971 Rize'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul Maltepe'de,üniversite eğitimini ise Trakya Üniversitesi Pazarlama Bölümü'nde tamamladı. Şu anda eğitimine Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi 4.sınıf,Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 4.sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde sırasıyla ;

Mahalle temsilciliği ve 4 yıl Maltepe ilçe yöneticiliği yaptı.2004-2009 yılları arasında Maltepe Belediye Meclis Üyeliği, 2009-2014 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Maltepe Belediyesi Meclis Üyeliği, 2011-2014 yılları arasında da Maltepe Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi 36. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde Kurultay Delegesi seçildi.

Gıda, İnşaat ve Mimarlık alanlarında faaliyet gösteren 25 yıllık aile şirketinde yönetici olarak çalışmakta olup, bir çocuk babasıdır.