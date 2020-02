CHP'den Meclis'in olağanüstü toplanması talebi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'in yarın olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin partisinin talebini TBMM Başkanlığına sundu.

Özel, TBMM Başkanlığı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, İdlib'deki gelişmelerin ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla Ankara'da bulunan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve grup başkanvekillerinin 5 saat süren olağanüstü bir toplantı yaptığını belirtti. Toplantı sırasında konuya ilişkin haberleri almaya devam ettiklerini anlatan Özel, şöyle konuştu:

"Konu, Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesi operasyon, Suriye ile sıcak çatışma noktasına gelince TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerle ve Meclis Başkanı ile iletişim içinde olmaya gayret ettik. Sayın Genel Başkanımız İstanbul'dan dönen ve Külliye'ye giden Meclis Başkanı'nı aramıştı, kendisi ilerleyen saatlerde Genel Başkanımızı geri aradı, bir görüşme gerçekleştirdiler. Orada da Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi, Merkez Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, bugün tüm milletvekillerimizin, başta Genel Başkanımız ve 3 grup başkanvekilimizin imzalarıyla TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdık."

CHP'li Özel, partisinin Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılmasına yönelik başvuru dilekçesini Meclis Başkanlığına sunduğunu, öncesinde bu konuda diğer partilerin grup başkanvekillerine de bilgi verdiğini söyledi.

Yarın saat 14.00'te Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılmasını talep ettiklerini aktaran Özel, "Bu konuda dün Sayın Genel Başkanımızın Meclis Başkanı ile yaptığı görüşmede, benim bugün AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile yaptığım görüşmede aldığım izlenim, bizim talebimizin 7 gün içinde Meclis Başkanlığı tarafından belirlenecek bir tarih ve saat belirleme yetkisi kullanılarak önümüzdeki hafta salı günü bir kapalı oturumun yapılması yönünde eğilim var." dedi.

İçtüzük ve Anayasa'daki Meclis Başkanına tanınan yetkilerin, tüm durumlar için belirlendiğine ve en geniş zamanın tanındığına dikkati çeken Özel, "Bugünün gündemi, Meclis'in bir an önce zaman kaybetmeksizin toplanmasıdır. 'İçtüzük bize 7 günlük süre veriyor, Salı günü zaten toplanacağız.' yaklaşımını doğru bulmuyoruz." dedi.

"Kapalı oturumda her şeyin konuşulmasını önemsiyoruz"

Meclis'in yarın olağanüstü toplanarak Suriye ve İdlib konusunda bir genel görüşme yapmasını istediklerini ifade eden Özel, bu görüşmede yürütme organının Meclis'e bilgi vermesini, bu bilgilerin kritik olabileceği dikkate alınarak da oturumun kapalı yapılmasını teklif edeceklerini söyledi.

Özgür Özel, "Kararı parlamento verecek. Burada yürütmenin, oturumun kapalı yapılmasıyla ilgili talebe nasıl yaklaştığı da son derece önemli. Ancak bu kapalı oturumda her şeyin konuşulmasını önemsiyoruz. Meclis'te bulunan tüm siyasi partilerin ve 600 milletvekilinin bilmesi gerekenleri bilmesi, sorulması gerekenleri sorması, akıllarda cevaplanması gereken hiçbir sorunun millet adına bırakılmaması gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Anayasa'nın 104 ve 117. maddelerinde TSK'nin başkomutanlığını temsil eden Cumhurbaşkanı'nın bu görevi TBMM adına yaptığının, başkomutanlığın TBMM'nin manevi varlığından ayrılamayacağının ve Cumhurbaşkanınca temsil edildiğinin belirtildiğini aktaran Özel, şöyle devam etti:

"Konu savaş olduğunda yetki TBMM'dedir, yasama organındadır. Bu yetkinin kullanılmasıyla ilgili kararı verecek olan tek merci TBMM'dir. Bir an önce TBMM'nin talep ettiğimiz olağanüstü toplantısını gerçekleştirmesini bekliyoruz. Sayın Şentop'un geniş zamanlar ve genel durumlar için belirlenmiş 7 günlük süreyi suistimal etmesi yerine, böyle acil bir gündemde kaybedecek dakikaların olmadığı göz önüne alınarak Meclis'i derhal toplantıya çağırmasını bekliyoruz."

Özel, bir basın mensubunun "Rusya'nın söz konusu olaya ilişkin açıklamalarını değerlendirmesini" istemesi üzerine MYK sonrası basın toplantısı düzenleneceğini bildirdi.

Özgür Özel, "Liderler zirvesi beklemeli miyiz?" sorusuna "Şu anda bize bu konuda ulaşmış bir talep ya da bilgi bulunmamakta." yanıtını verdi.

Kaynak: AA