CHP'den MHP'ye Ziyaret

CHP Lüleburgaz
İlçe Teşkilatı, MHP
İlçe Başkanlığı'na atanan İlkay Karataş
'ı ziyaret etti.
Karataş, ziyarette, CHP İlçe Başkanı Bülent Metin ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini parti binasındaki makamında kabul etti.
Metin, ziyarette yaptığı konuşmada, Karataş'a görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Seçimlerin huzur, birlik ve beraberlik ortamında demokrasi şöleni havasında geçmesini istediklerini belirten Metin, seçim çalışmalarında Karataş ve teşkilatına başarılar dileğinde bulundu.
Karataş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Lüleburgaz,Karataş,Milliyetçi Hareket Partisi,Cumhuriyet Halk Partisi
26 Kasım 2018 Pazartesi 09:34