CHP'den Millet İttifakı'na Anayasa çağrısı: 4 aşamalı bir plan öngörüyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ekonomik sorunların aşılması için dört aşamalı bir plan öngördüklerini belirterek, "Görünen, 2020 konkordato, 2021 yılı iflaslar yılı olacak. Bu durumdan çıkmak için CHP olarak 4 aşamalı bir plan öngörüyoruz" dedi.

Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirten Erdoğdu, "Referandumdan sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti anayasasızlaştı. Bugün yürürlükte olan bir anayasa değildir. Kuvvetler ayrılığını getirmeyen, temel hak ve hürriyetleri garanti altın almayan metne anayasa denmez. Türkiye'nin şu an bir anayasası yoktur. Şiddetle ve ivedi olarak öncelikle bir anayasaya ihtiyacımız var. Bugün yaşadığımız melanetin temeli, ekonomik veya siyasal değil, anayasal meseledir. Önce bunu çözmek lazım. Yargı bağımsız olsa bunca yolsuzluk olabilir mi? Yürütmenin bu kadar güç kullanmadığı bir ülkede bu kadar yolsuzluk olabilir mi?" diye konuştu.

MİLLET İTTİFAKI'NA ÇAĞRI

Ekonomik sorunların aşılması için dört aşamalı bir plan öngördüklerini açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, öncelikle bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyleyerek Millet İttifakı'nın bu konuda 5 yıllık bir plan yapabileceğini dile getirdi.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, Türkiye ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmelere dikkati çekerken, "Görünen, 2020 konkordato, 2021 yılı iflaslar yılı olacak. Bu durumdan çıkmak için CHP olarak 4 aşamalı bir plan öngörüyoruz" dedi.

Erdoğdu şöyle devam etti:

'YÜRÜRLÜKTE OLAN BİR ANAYASA DEĞİL'

"Referandumdan sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti anayasasızlaştı. Bugün yürürlükte olan bir anayasa değildir. Kuvvetler ayrılığını getirmeyen, temel hak ve hürriyetleri garanti altın almayan metne anayasa denmez. Türkiye'nin şu an bir anayasası yoktur. Şiddetle ve ivedi olarak öncelikle bir anayasaya ihtiyacımız var. Bugün yaşadığımız melanetin temeli, ekonomik veya siyasal değil, anayasal meseledir. Önce bunu çözmek lazım. Yargı bağımsız olsa bunca yolsuzluk olabilir mi? Yürütmenin bu kadar güç kullanmadığı bir ülkede bu kadar yolsuzluk olabilir mi?"